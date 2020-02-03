Форум GR Force 2020 пройдет в Москве 26 февраля

МОСКВА, 3 фев - Компания Auditorium CG. IV Профессиональный форум "GR Force 2020. Актуальные инструменты продуктивного взаимодействия с государственными органами" состоится 26 февраля в Москве.

На форуме встретятся представители разных отраслей и поделятся опытом о том, какие инструменты наиболее эффективны. Это уникальная возможность оценить свой опыт и применить новые подходы из арсенала коллег.

GR Force – место экспертов и результатов.

Все спикеры – практики самого высокого уровня, среди них представители компаний: Альфа-Банк, Intel Corporation, НАПКА, СРО "МИР", Coca-Cola HBC Russia, Евраз, ПАО "МОЭК", М.Видео, ПАО "Группа Компаний Пик" и др.

Форум будет проходить в закрытом режиме, без представителей прессы. Ни одно слово не станет достоянием общественности.

Участники поделятся первыми достижениями и перспективами GR-деятельности в рамках регуляторной гильотины. Обсудят международную GR-практику и взаимосвязь с PR при выстраивании стратегии работы в медийном пространстве.

GR Force 2020 – честный диалог о современном GR в России.