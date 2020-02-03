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Форум GR Force 2020 пройдет в Москве 26 февраля
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РИА Новости

Форум GR Force 2020 пройдет в Москве 26 февраля

12:56 03.02.2020
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© Фото : Сергей РаснецовУчастники профессионального форума GR Force
Участники профессионального форума GR Force
© Фото : Сергей Раснецов
МОСКВА, 3 фев - Компания Auditorium CG. IV Профессиональный форум "GR Force 2020. Актуальные инструменты продуктивного взаимодействия с государственными органами" состоится 26 февраля в Москве.
На форуме встретятся представители разных отраслей и поделятся опытом о том, какие инструменты наиболее эффективны. Это уникальная возможность оценить свой опыт и применить новые подходы из арсенала коллег.
GR Force – место экспертов и результатов.
Все спикеры – практики самого высокого уровня, среди них представители компаний: Альфа-Банк, Intel Corporation, НАПКА, СРО "МИР", Coca-Cola HBC Russia, Евраз, ПАО "МОЭК", М.Видео, ПАО "Группа Компаний Пик" и др.
Форум будет проходить в закрытом режиме, без представителей прессы. Ни одно слово не станет достоянием общественности.
Участники поделятся первыми достижениями и перспективами GR-деятельности в рамках регуляторной гильотины. Обсудят международную GR-практику и взаимосвязь с PR при выстраивании стратегии работы в медийном пространстве.
GR Force 2020 – честный диалог о современном GR в России.
Подробнее о форуме: http://auditorium-cg.ru/GRF
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Заявка на размещение пресс-релиза.
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