Монголия потратила $53 тысячи на эвакуацию соотечественников из Уханя

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Власти Власти Монголии эвакуировали более 30 своих граждан из китайского города Ухань, эпицентра распространения коронавируса нового типа, передает агентство Монцамэ

Согласно пресс-службе правительства, чартерный рейс, перевозивший 31 гражданина Монголии из Уханя, приземлился в международном аэропорту Улан-Батора еще в субботу.

В городе Ухань находились 33 гражданина Монголии, 32 из них студенты, один - ребенок. Из них 30 взрослых с ребенком доставлены на родину, а двое студентов добровольно отказались возвращаться.

Эвакуированные лица и экипаж чартерного рейса вместе с сотрудниками МИД и Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний, которые участвовали в эвакуации, будут помещены в карантин.

На эвакуацию из резервных фондов правительства было потрачено 53 тысячи долларов США. В понедельник директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний объявил, что пробы на коронавирус 2019-nCoV, которые специалисты взяли у вернувшихся из Уханя, показали отрицательный результат.