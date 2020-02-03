Монголия потратила $53 тысячи на эвакуацию соотечественников из Уханя

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Власти Монголии эвакуировали более 30 своих граждан из китайского города Ухань, эпицентра распространения коронавируса нового типа, передает агентство Монцамэ.
Согласно пресс-службе правительства, чартерный рейс, перевозивший 31 гражданина Монголии из Уханя, приземлился в международном аэропорту Улан-Батора еще в субботу.
В городе Ухань находились 33 гражданина Монголии, 32 из них студенты, один - ребенок. Из них 30 взрослых с ребенком доставлены на родину, а двое студентов добровольно отказались возвращаться.
Эвакуированные лица и экипаж чартерного рейса вместе с сотрудниками МИД и Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний, которые участвовали в эвакуации, будут помещены в карантин.
На эвакуацию из резервных фондов правительства было потрачено 53 тысячи долларов США. В понедельник директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний объявил, что пробы на коронавирус 2019-nCoV, которые специалисты взяли у вернувшихся из Уханя, показали отрицательный результат.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.