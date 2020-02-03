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АСВ запустило сервис онлайн-выплат вкладчикам рухнувших банков
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РИА Новости

АСВ запустило сервис онлайн-выплат вкладчикам рухнувших банков

12:27 03.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАгентство по страхованию вкладов
Агентство по страхованию вкладов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) запустило сервис, через который вкладчики смогут подать заявку о страховом возмещении и получить выплаты онлайн, об этом говорится в сообщении агентства.
"Агентство представляет новый сервис, позволяющий банкам-агентам принимать заявления о выплате страхового возмещения в электронной форме и осуществлять выплаты через свои онлайн-приложения", - сообщили в агентстве.
Отмечается, что сервис запущен в рамках проекта "Электронное АСВ", который предусматривает внедрение электронных каналов взаимодействия с использованием портала госуслуг, через официальный сайт агентства, а также при помощи дистанционных каналов обслуживания банков-агентов.
Планируется, что в дальнейшем, после принятия поправок в федеральный закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", вкладчики смогут дистанционно оформлять заявления и получать выплаты страхового возмещения также с использованием портала госуслуг или сайта АСВ.
Уточняется, что уже сейчас этим сервисом могут воспользоваться вкладчики НВКбанка, через интернет-банк Сбербанка - агента в данном случае. Для этого одновременно нужно быть клиентом Сбербанка и использовать "Сбербанк онлайн" на устройствах (смартфоны, планшеты) мобильной операционной системы Android или в веб-версии.
"Указанный электронный сервис предложен агентством к применению всем банкам-агентам и по мере их технической готовности может использоваться ими в случае победы в соответствующем конкурсе по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банков, в отношении которых наступил страховой случай", - подчеркнули в АСВ.
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Сбербанк РоссииАгентство по страхованию вкладовМоскваЭкономика
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