АСВ запустило сервис онлайн-выплат вкладчикам рухнувших банков

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) запустило сервис, через который вкладчики смогут подать заявку о страховом возмещении и получить выплаты онлайн, об этом говорится в сообщении агентства.

"Агентство представляет новый сервис, позволяющий банкам-агентам принимать заявления о выплате страхового возмещения в электронной форме и осуществлять выплаты через свои онлайн-приложения", - сообщили в агентстве.

Отмечается, что сервис запущен в рамках проекта "Электронное АСВ", который предусматривает внедрение электронных каналов взаимодействия с использованием портала госуслуг, через официальный сайт агентства, а также при помощи дистанционных каналов обслуживания банков-агентов.

Планируется, что в дальнейшем, после принятия поправок в федеральный закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", вкладчики смогут дистанционно оформлять заявления и получать выплаты страхового возмещения также с использованием портала госуслуг или сайта АСВ.

Уточняется, что уже сейчас этим сервисом могут воспользоваться вкладчики НВКбанка, через интернет-банк Сбербанка - агента в данном случае. Для этого одновременно нужно быть клиентом Сбербанка и использовать "Сбербанк онлайн" на устройствах (смартфоны, планшеты) мобильной операционной системы Android или в веб-версии.