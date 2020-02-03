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Религия и мировоззрение
2020-02-03T12:05+0300
https://ria.ru/20200203/1564185992.html
"Коммунисты России" выступили против упоминания религии в Конституции
https://cdn24.img.ria.ru/images/151579/61/1515796149_0:122:3208:1927_1036x0_80_0_0_476b1e4199524829e276fff153ed19aa.jpg
РИА Новости

"Коммунисты России" выступили против упоминания религии в Конституции

12:05 03.02.2020
289
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМаксим Сурайкин
Максим Сурайкин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Максим Сурайкин. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" выступает резко против упоминания религиозных символов в тексте Конституции РФ, сообщила пресс-служба партии.
Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу конституции, добавив в нее упоминание Бога, чье существование, по его мнению, признает большинство россиян.
"Представители РПЦ и исламских религиозных кругов настаивают на том, что в тексте конституции говорилось о боге, то есть о главном религиозном символе. Мы с большим уважением относимся к чувствам верующих всех религиозных конфессий, но выступаем решительно против присутствия религиозных символов в конституции нашего светского государства. Это противоречило бы 14-й статье основного закона и противоречило бы самому укладу жизни в стране, ведь взгляды россиян в этом плане сильно разнятся", - цитирует пресс-служба слова председателя ЦК партии Максима Сурайкина.
Статья 14 Конституции РФ устанавливает отделение церкви от государства, и там упоминается, что ни одна из религий не может устанавливаться в качестве официальной.
Конституция Российской Федерации
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По мнению Сурайкина, оптимизация конституции очень важна и нужно закрепить в ней социальные гарантии для россиян - право на бесплатные жилье, медицину, образование.

"Заявление церковных иерархов - не что иное, как прямое давление на комиссию по рассмотрению предложений о правках в Конституцию РФ. Но в ответ на любое давление общество будет резко реагировать", - уточнил председатель ЦК партии.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в послании Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
Вчера, 00:52Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
65500119
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Религия и мировоззрениеМаксим СурайкинКоммунисты РоссииПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
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