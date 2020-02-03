"Коммунисты России" выступили против упоминания религии в Конституции

Статья 14 Конституции РФ устанавливает отделение церкви от государства, и там упоминается, что ни одна из религий не может устанавливаться в качестве официальной.

По мнению Сурайкина, оптимизация конституции очень важна и нужно закрепить в ней социальные гарантии для россиян - право на бесплатные жилье, медицину, образование.

"Заявление церковных иерархов - не что иное, как прямое давление на комиссию по рассмотрению предложений о правках в Конституцию РФ. Но в ответ на любое давление общество будет резко реагировать", - уточнил председатель ЦК партии.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в послании Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.