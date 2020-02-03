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Культура
2020-02-03T21:36+0300
https://ria.ru/20200203/1564185453.html
Бенни Андерссон рассказал, когда выйдет новая музыка ABBA
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РИА Новости

Бенни Андерссон рассказал, когда выйдет новая музыка ABBA

21:36 03.02.2020
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© http://images.fanpop.comГруппа ABBA
Группа ABBA
© http://images.fanpop.com
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Шведский композитор Бенни Андерссон рассказал, когда появится новая музыка группы ABBA, сообщает Rolling Stone со ссылкой на Твиттер-аккаунт ABBAtalk.

"Новые песни появятся в этом году. Думаю, после лета. Но не могу пока ничего точно обещать. Если бы я мог самостоятельно выбирать дату, то выпустил бы их в сентябре", — прокомментировал Андерссон.

Музыкант уточнил в интервью, что в одиночку не может принимать такие решения.
В 2018 году шведская поп-группа объявила о том, что планирует записать новый материал — через 35 лет после того как квартет распался.
Тогда речь шла о выходе песен "Don’t shut me down" и "I still have faith in you". Однако релиз так и не состоялся.
Группа ABBA
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