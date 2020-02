Бенни Андерссон рассказал, когда выйдет новая музыка ABBA

😲 New #ABBA songs in September 2020? 😍 “That’s what we’re aiming for,” says Benny 🤞🏻 pic.twitter.com/LmFTBoYVJi

Тогда речь шла о выходе песен "Don’t shut me down" и "I still have faith in you". Однако релиз так и не состоялся.