Бенни Андерссон рассказал, когда выйдет новая музыка ABBA

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Шведский композитор Бенни Андерссон рассказал, когда появится новая музыка группы ABBA, сообщает Rolling Stone со ссылкой на Твиттер-аккаунт ABBAtalk.
😲 New #ABBA songs in September 2020? 😍 “That’s what we’re aiming for,” says Benny 🤞🏻 pic.twitter.com/LmFTBoYVJi— ABBAtalk (@abbatalk) February 1, 2020
"Новые песни появятся в этом году. Думаю, после лета. Но не могу пока ничего точно обещать. Если бы я мог самостоятельно выбирать дату, то выпустил бы их в сентябре", — прокомментировал Андерссон.
Музыкант уточнил в интервью, что в одиночку не может принимать такие решения.
В 2018 году шведская поп-группа объявила о том, что планирует записать новый материал — через 35 лет после того как квартет распался.
Тогда речь шла о выходе песен "Don’t shut me down" и "I still have faith in you". Однако релиз так и не состоялся.
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