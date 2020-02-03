СК возбудил дело после ранения мирного жителя при обстреле в ЛНР

Отмечается, что 26 января военнослужащие ВС Украины и других украинских воинских формирований умышленно произвели прицельный артобстрел по объектам гражданской инфраструктуры по улице Камышеваха в поселке Березовское ЛНР. В результате ранение получил 80-летний мирный житель.

"Артиллерийский обстрел, как полагает следствие, был направлен на убийство и причинение вреда гражданскому населению по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды. Следственным комитетом России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - сказала Петренко.