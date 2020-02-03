СК возбудил дело после ранения мирного жителя при обстреле в ЛНР

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинские силовики провели артобстрел объектов гражданской инфраструктуры в самопровозглашенной Луганской народной республике и ранили мирного жителя, возбуждено дело, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Отмечается, что 26 января военнослужащие ВС Украины и других украинских воинских формирований умышленно произвели прицельный артобстрел по объектам гражданской инфраструктуры по улице Камышеваха в поселке Березовское ЛНР. В результате ранение получил 80-летний мирный житель.
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"Артиллерийский обстрел, как полагает следствие, был направлен на убийство и причинение вреда гражданскому населению по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды. Следственным комитетом России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - сказала Петренко.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также должностных лиц, причастных к преступлению.