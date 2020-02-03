Доверенное лицо Моралеса в Боливии отправили в тюрьму, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Суд в Боливии назначил 6-месячное предварительное заключение Патрисии Эрмосе, доверенному лицу экс-президента страны Эво Моралеса, которая занималась вопросами его избрания в парламент, сообщает местная газета Diario.
Ранее сам Моралес сообщил, что Эрмоса была задержана вместе с принадлежащими ему документами.
По мнению прокуратуры, которая настаивала на заключении Эрмосы под стражу, находясь на свободе, женщина могла бежать или воспрепятствовать проведению расследования.
Эрмосу задержали в рамках расследования новых властей дела против Моралеса. В декабре женщину уже задерживали, но оставили на свободе из-за отсутствия доказательств. Прокуратура заявляет, что после этого обнаружила аудиозаписи телефонных разговоров Эрмосы, которые доказывают ее вину. Доверенное лицо бывшего президента обвиняется в мятеже, терроризме и финансировании терроризма.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
Власти объявили о проведении новых выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму". Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил всеобщие выборы на 3 мая.