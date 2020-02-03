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Российский посол рассказал о поставленном в ЦАР вооружении
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РИА Новости

Российский посол рассказал о поставленном в ЦАР вооружении

11:13 03.02.2020
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© AFP 2019 / Florent VergnesНовобранцы Центральноафриканских вооруженных сил в образовательном армейском центре в Беренго
Новобранцы Центральноафриканских вооруженных сил в образовательном армейском центре в Беренго
© AFP 2019 / Florent Vergnes
Новобранцы Центральноафриканских вооруженных сил в образовательном армейском центре в Беренго . Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия поставила ЦАР автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.
"Мы занимаемся поставками (ЦАР - ред.) на безвозмездной основе легкого стрелкового оружия, вот уже две партии оружия были поставлены... Это автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты, снайперские винтовки. Мы поставляем его на безвозмездной основе", - сказал Титоренко.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко
10:39
Боевых действий сейчас нет ни в одном районе ЦАР, заявил посол России
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия, последняя партия прибыла в страну в сентябре.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Титоренко >>
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Владимир Титоренко (посол России в ЦАР )ЦАРРоссияВ мире
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