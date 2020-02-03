Российский посол рассказал о поставленном в ЦАР вооружении

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия поставила ЦАР автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.
"Мы занимаемся поставками (ЦАР - ред.) на безвозмездной основе легкого стрелкового оружия, вот уже две партии оружия были поставлены... Это автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты, снайперские винтовки. Мы поставляем его на безвозмездной основе", - сказал Титоренко.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия, последняя партия прибыла в страну в сентябре.