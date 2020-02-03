Российский посол рассказал о поставленном в ЦАР вооружении

"Мы занимаемся поставками (ЦАР - ред.) на безвозмездной основе легкого стрелкового оружия, вот уже две партии оружия были поставлены... Это автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты, снайперские винтовки. Мы поставляем его на безвозмездной основе", - сказал Титоренко.