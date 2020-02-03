Голикова анонсировала заседание оперативного штаба по коронавирусу

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заседание оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса состоится в понедельник, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба, его председателем была назначена Голикова.
"Сегодня в 14 часов мы проведем заседание оперативного штаба для того, чтобы обсудить еще отдельные вопросы, которые нужно решить", - сказала Голикова на совещании Мишустина с вице-премьерами.
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