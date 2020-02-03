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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-03T10:47+0300
https://ria.ru/20200203/1564181624.html
Коронавирус не повлиял на грузопоток из Китая в Россию
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РИА Новости

Коронавирус не повлиял на грузопоток из Китая в Россию

10:47 03.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНа границе России с Китаем начал работать новый пункт пропуска
На границе России с Китаем начал работать новый пункт пропуска
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Эпидемия нового коронавируса не повлияла на грузопоток из Китая в Россию, сообщает "РЖД Партнер".
За январь по сети РЖД перевозки в контейнерах выросли на 11,8%, перевозки груженых контейнеров из Китая в Европу – на 22%, сообщил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило.
"Что касается провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса, оттуда у нас есть 3 регулярных контейнерных маршрута, это не так много. По состоянию на 24 января было отправлено 15 контейнерных поездов, 28 января – еще 3 таких поезда. Сказать, что есть какие-то значительные ухудшения я не могу, ни в одной из провинций погрузка не остановлена", - отметил Шило.
Вместе с тем, он добавил, что РЖД уже начинает получать первые "тревожные звоночки". Некоторые провинции не набирают необходимое количество грузов для своевременной отправки контейнерных поездов. Однако Шило связывает это, прежде всего, с новогодними каникулами, которые продлили в Китае.
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"Мы будем отслеживать ситуацию, думаю, что в феврале будет снижение отправок, но мы прежде всего связываем это не с карантинными мероприятиями, а с замедлением производств в период китайского Нового Года", - отметил представитель РЖД.
Тем временем, Россия из-за ситуации с коронавирусом с 3 февраля 2020 года приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, сообщили РЖД.
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Россия-Китай: ГлавноеРЖДКитайРоссия
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