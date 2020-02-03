Коронавирус не повлиял на грузопоток из Китая в Россию

За январь по сети РЖД перевозки в контейнерах выросли на 11,8%, перевозки груженых контейнеров из Китая в Европу – на 22%, сообщил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило.

"Что касается провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса, оттуда у нас есть 3 регулярных контейнерных маршрута, это не так много. По состоянию на 24 января было отправлено 15 контейнерных поездов, 28 января – еще 3 таких поезда. Сказать, что есть какие-то значительные ухудшения я не могу, ни в одной из провинций погрузка не остановлена", - отметил Шило.

Вместе с тем, он добавил, что РЖД уже начинает получать первые "тревожные звоночки". Некоторые провинции не набирают необходимое количество грузов для своевременной отправки контейнерных поездов. Однако Шило связывает это, прежде всего, с новогодними каникулами, которые продлили в Китае.

"Мы будем отслеживать ситуацию, думаю, что в феврале будет снижение отправок, но мы прежде всего связываем это не с карантинными мероприятиями, а с замедлением производств в период китайского Нового Года", - отметил представитель РЖД.