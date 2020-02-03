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Туризм
2020-02-03T10:02+0300
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"Активные граждане" выбрали предприятия, которые хотели бы посетить
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РИА Новости

"Активные граждане" выбрали предприятия, которые хотели бы посетить

10:02 03.02.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкШоколадная фабрика в России
Шоколадная фабрика в России
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Участники проекта "Активный гражданин" больше всего хотели бы посетить предприятия, где производят мороженое, сладости и самолеты, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Участники проекта "Активный гражданин" выбрали экскурсии, которые хотели бы посетить в рамках проекта "Открой#Моспром". Больше всего голосов набрали предприятия, где производят мороженое, сладости и самолеты", - говорится в сообщении.
Так, понаблюдать за процессом изготовления мороженого захотели чуть более 20 процентов горожан. Экскурсию на предприятие, где собирают самолеты, выбрали 19,20 процента респондентов, а 19,03 процента москвичей было бы интересно побывать на кондитерской фабрике.
Также в пятерку лидеров вошли экскурсии на заводы автомобилестроительной отрасли и предприятия, где производят молочные продукты. Также почти 7 процентов "активных граждан" проголосовали за экскурсии на мебельные фабрики. Затруднились с выбором ответа чуть больше 5 процентов.
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Всего в голосовании приняли участие 178 942 человека. Более 3 тысяч из них предложили свои идеи. Так, москвичи предложили провести экскурсии на мусоросортировочный завод и предприятия космической отрасли. Также некоторым горожанам было бы интересно посмотреть, как чеканят деньги на Московском монетном дворе.
Впервые мероприятия в рамках проекта "Открой#Моспром" провели в марте 2019 года. Всего в прошлом году состоялось более 340 экскурсий, которые прошли на 30 предприятиях и в пяти промышленных музеях. Помимо того, была организована акция "Ночь на заводе". Горожане увидели, как собирают автомобили и самолеты, производят колбасу, квас, газировку и шоколад, шьют костюмы и делают ракеты.
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