"Активные граждане" выбрали предприятия, которые хотели бы посетить

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Участники проекта Участники проекта "Активный гражданин" больше всего хотели бы посетить предприятия, где производят мороженое, сладости и самолеты, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы

"Участники проекта "Активный гражданин" выбрали экскурсии, которые хотели бы посетить в рамках проекта "Открой#Моспром". Больше всего голосов набрали предприятия, где производят мороженое, сладости и самолеты", - говорится в сообщении.

Так, понаблюдать за процессом изготовления мороженого захотели чуть более 20 процентов горожан. Экскурсию на предприятие, где собирают самолеты, выбрали 19,20 процента респондентов, а 19,03 процента москвичей было бы интересно побывать на кондитерской фабрике.

Также в пятерку лидеров вошли экскурсии на заводы автомобилестроительной отрасли и предприятия, где производят молочные продукты. Также почти 7 процентов "активных граждан" проголосовали за экскурсии на мебельные фабрики. Затруднились с выбором ответа чуть больше 5 процентов.

Всего в голосовании приняли участие 178 942 человека. Более 3 тысяч из них предложили свои идеи. Так, москвичи предложили провести экскурсии на мусоросортировочный завод и предприятия космической отрасли. Также некоторым горожанам было бы интересно посмотреть, как чеканят деньги на Московском монетном дворе.