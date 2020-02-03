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В Катаре проверили 25 человек с подозрением на новый тип коронавируса
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РИА Новости

В Катаре проверили 25 человек с подозрением на новый тип коронавируса

10:01 03.02.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
ДОХА, 3 фев - РИА Новости. Медики Катара проверили 25 человек с подозрением на новый тип коронавируса, случаев заражения выявлено не было, говорится в сообщении министерства здравоохранения эмирата, поступившем в РИА Новости.
"Лабораторные исследования двух последних случаев из 25 человек, которые подозревались на наличие коронавируса, пришли отрицательные", - отметили в министерстве.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
09:27
Вернувшихся из Китая крымчан проверят на коронавирус
Ведомство уточнило, что угроза заразиться новым коронавирусом для тех, кто не был в Китае в последние две недели, очень низкая.
Министерство завело специальную страничку в интернете о методах профилактики коронавируса на шести языках, включая хинди, китайский и наиболее распространенный язык индийского штата Керала малаялам.
В свою очередь власти Саудовской Аравии вернули из китайского города Ухань, где зафиксировали вспышку нового вируса, 10 саудовских студентов, которых поместили на карантин на 14 дней.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
Как сообщил в понедельник Государственный комитет по делам здравоохранения Китая, число зараженных новым коронавирусом в Китае достигло 17 205, из них 2 296 человек находятся в тяжелом состоянии. Количество смертей от вируса возросло до 361, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая достигло 149. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
04:20
Число случаев заражения коронавирусом вне Китая достигло 148
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