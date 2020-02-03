В Катаре проверили 25 человек с подозрением на новый тип коронавируса

ДОХА, 3 фев - РИА Новости. Медики Медики Катара проверили 25 человек с подозрением на новый тип коронавируса , случаев заражения выявлено не было, говорится в сообщении министерства здравоохранения эмирата, поступившем в РИА Новости.

"Лабораторные исследования двух последних случаев из 25 человек, которые подозревались на наличие коронавируса, пришли отрицательные", - отметили в министерстве.

Ведомство уточнило, что угроза заразиться новым коронавирусом для тех, кто не был в Китае в последние две недели, очень низкая.

Министерство завело специальную страничку в интернете о методах профилактики коронавируса на шести языках, включая хинди, китайский и наиболее распространенный язык индийского штата Керала малаялам.

В свою очередь власти Саудовской Аравии вернули из китайского города Ухань, где зафиксировали вспышку нового вируса, 10 саудовских студентов, которых поместили на карантин на 14 дней.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.