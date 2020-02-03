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Суд отложил рассмотрение иска ГП к экс-мэру Владивостока Пушкареву
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РИА Новости

Суд отложил рассмотрение иска ГП к экс-мэру Владивостока Пушкареву

06:12 03.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Советский районный суд Владивостока по ходатайству Генпрокуратуры отложил до марта рассмотрение иска к экс-мэру Игорю Пушкареву и его компаниям, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Судебное заседание по ходатайству истца отложено до 3 марта. Далее заседания пройдут 3, 4, 6 марта, далее с 10 по 13 марта", - добавил собеседник.
Основанием для иска послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока " с компаниями его брата - группы компаний "Востокцемент", заявляла Генпрокуратура. Ответчиками по иску выступают Андрей Лушников, сам Пушкарев, его брат и их предприятия.
Ранее сообщалось, что в отделе судебных приставов возбуждены исполнительные производства на основании исполнительных листов, выданных Советским районным судом, о наложении ареста на недвижимое имущество предприятий АО "Владивостокский бутощебеночный завод", АО "Дробильно-сортировочный завод", АО "Спасскцемент". Это обеспечительная мера до вступления в законную силу решения суда, поясняли приставы.
В начале апреля 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Его брат из-за инвалидности получил условный срок, а Лушников - десять лет колонии, обоих также оштрафовали на 500 миллионов рублей. Защита всех трех фигурантов обжаловала приговор. В начале октября Мосгорсуд признал приговор законным.
Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. В частности, полагает обвинение, бывший мэр лоббировал собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Ущерб следствие оценивает в сотни миллионов рублей. Лушников, по мнению следствия, за взятки закупал строительные материалы у "Востокцемента" по завышенным ценам.
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
9 декабря 2019, 11:24
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Игорь ПушкаревГенеральная прокуратура РФВладивостокПроисшествия
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