Суд отложил рассмотрение иска ГП к экс-мэру Владивостока Пушкареву

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Советский районный суд Советский районный суд Владивостока по ходатайству Генпрокуратуры отложил до марта рассмотрение иска к экс-мэру Игорю Пушкареву и его компаниям, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Судебное заседание по ходатайству истца отложено до 3 марта. Далее заседания пройдут 3, 4, 6 марта, далее с 10 по 13 марта", - добавил собеседник.

Основанием для иска послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока " с компаниями его брата - группы компаний "Востокцемент", заявляла Генпрокуратура. Ответчиками по иску выступают Андрей Лушников, сам Пушкарев, его брат и их предприятия.

Ранее сообщалось, что в отделе судебных приставов возбуждены исполнительные производства на основании исполнительных листов, выданных Советским районным судом, о наложении ареста на недвижимое имущество предприятий АО "Владивостокский бутощебеночный завод", АО "Дробильно-сортировочный завод", АО "Спасскцемент". Это обеспечительная мера до вступления в законную силу решения суда, поясняли приставы.

В начале апреля 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Его брат из-за инвалидности получил условный срок, а Лушников - десять лет колонии, обоих также оштрафовали на 500 миллионов рублей. Защита всех трех фигурантов обжаловала приговор. В начале октября Мосгорсуд признал приговор законным.