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2020-02-03T12:10+0300
https://ria.ru/20200203/1564174805.html
Le Monde впечатлил скачок в развитии Москвы
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РИА Новости

Le Monde впечатлил скачок в развитии Москвы

04:20 03.02.2020 (обновлено: 12:10 03.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москва всего за десять лет сделала резкий скачок в развитии, превратившись в сверхсовременный мегалополис, жители которого управляют своей жизнью с помощью смартфонов, об этом пишет французское издание Le Monde.
Это стало возможным во многом благодаря программе "Умный город", которую мэр города Сергей Собянин запустил несколько лет назад. Сегодня Москва — это город, где можно оплатить проезд в общественном транспорте телефоном, умными часами или специальным кольцом, не говоря уже о платежах с помощью распознавания лиц, которые сейчас вводятся в экспериментальном порядке, отмечает автор статьи.
Le Monde обращает внимание на обилие онлайн-сервисов, предназначенных для облегчения жизни москвичей. Среди них приложения Mos.ru и Gosuslugi.ru, в которых горожане могут управлять запросами на административные документы, оплатой коммунальных услуг, парковок, штрафов или записью на прием к врачу.
Символом активной модернизации госуслуг стали "многофункциональные центры", где граждане могут обратиться к нескольким ведомствам в одном месте, указывает также издание.
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Дворкович: РФ может занять серьезную нишу во внедрении умных городов
В 2018 году Москва заняла первое место в рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг. В этом же году Департамент информационных технологий города Москвы совместно с бизнес-сообществом и горожанами разработали цифровую стратегию Москвы "Умный город — 2030". Стратегия основана на шести основных направлениях: развитие социального и человеческого капитала, цифровая мобильность, умная экономика, комфортная городская среда и цифровое правительство.
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Le Monde (газета)МоскваОбщество
Популярные комментарии
Да Вы? Москвичи всю Россию кормят и содержат, налогов больше всех платят, все в трудах аки пчелы!!!😂😂😂
3 февраля, 06:54
Alex Ander
820006
Скоро в амеб эволюционируют. И правильно, нечего за счет России жировать.
3 февраля, 06:16
ЛКЛысый Кучерявый
400006
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