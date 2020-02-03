Le Monde впечатлил скачок в развитии Москвы

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москва всего за десять лет сделала резкий скачок в развитии, превратившись в сверхсовременный мегалополис, жители которого управляют своей жизнью с помощью смартфонов, об этом пишет французское издание Le Monde

Это стало возможным во многом благодаря программе "Умный город", которую мэр города Сергей Собянин запустил несколько лет назад. Сегодня Москва — это город, где можно оплатить проезд в общественном транспорте телефоном, умными часами или специальным кольцом, не говоря уже о платежах с помощью распознавания лиц, которые сейчас вводятся в экспериментальном порядке, отмечает автор статьи.

Le Monde обращает внимание на обилие онлайн-сервисов, предназначенных для облегчения жизни москвичей. Среди них приложения Mos.ru и Gosuslugi.ru, в которых горожане могут управлять запросами на административные документы, оплатой коммунальных услуг, парковок, штрафов или записью на прием к врачу.

Символом активной модернизации госуслуг стали "многофункциональные центры", где граждане могут обратиться к нескольким ведомствам в одном месте, указывает также издание.