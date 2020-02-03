Le Monde впечатлил скачок в развитии Москвы

Это стало возможным во многом благодаря программе "Умный город", которую мэр города Сергей Собянин запустил несколько лет назад. Сегодня Москва — это город, где можно оплатить проезд в общественном транспорте телефоном, умными часами или специальным кольцом, не говоря уже о платежах с помощью распознавания лиц, которые сейчас вводятся в экспериментальном порядке, отмечает автор статьи.
Le Monde обращает внимание на обилие онлайн-сервисов, предназначенных для облегчения жизни москвичей. Среди них приложения Mos.ru и Gosuslugi.ru, в которых горожане могут управлять запросами на административные документы, оплатой коммунальных услуг, парковок, штрафов или записью на прием к врачу.
Символом активной модернизации госуслуг стали "многофункциональные центры", где граждане могут обратиться к нескольким ведомствам в одном месте, указывает также издание.
В 2018 году Москва заняла первое место в рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг. В этом же году Департамент информационных технологий города Москвы совместно с бизнес-сообществом и горожанами разработали цифровую стратегию Москвы "Умный город — 2030". Стратегия основана на шести основных направлениях: развитие социального и человеческого капитала, цифровая мобильность, умная экономика, комфортная городская среда и цифровое правительство.