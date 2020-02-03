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Эксперты подготовили программу развития службы эндокринологии в России
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РИА Новости

Эксперты подготовили программу развития службы эндокринологии в России

03:31 03.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнвалидная коляска в коридоре
Инвалидная коляска в коридоре
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Инвалидная коляска в коридоре. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Рабочая группа экспертов-эндокринологов разработала программу развития эндокринологической службы в России до 2025 года, которая предусматривает пересмотр подходов к раннему выявлению эндокринных заболеваний на уровне первичного звена, заявила директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Наталья Мокрышева.
"Для повышения качества медицинской помощи пациентам с эндокринными заболеваниями, а также с целью совершенствования эндокринологической профилактики рабочая группа во главе с президентом ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, членом Президиума РАН, академиком Иваном Ивановичем Дедовым разработала специальную программу развития эндокринологической службы России на 2020-2025 годы", - рассказала РИА Новости Мокрышева.
Она отметила, что постоянная помощь и наблюдение у эндокринолога либо периодическое консультирование с ним на сегодня требуется 50 миллионам россиян, эта цифра, при отсутствии принятия срочных мер, будет только расти.
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В стратегии предлагается реорганизовать подходы к раннему выявлению эндокринных заболеваний на уровне первичного звена, вплоть до углубления образования фельдшеров и терапевтов, педиатров, врачей общей практики в поликлиниках, пояснила Мокрышева.
"Ключевое стратегическое звено в этой стратегии - создание в России сети региональных эндокринологических центров... Фактически это будут региональные "двойники" НМИЦ эндокринологии. РЭЦ должны стать площадками для внедрения и трансляции высоких технологий диагностики и лечения эндокринопатий, а также институтом повышения квалификации врачей ", - уточнила эксперт.
Локализация региональных центров должна быть спланирована в каждом субъекте России в зависимости от количества и плотности населения, отметила Мокрышева.
По ее словам, также предлагается оснастить региональные эндокринологические центры передвижным лечебно-диагностическим комплексом "Эндомобиль".
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