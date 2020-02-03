Китайский дипломат извинился после слов о коронавирусе и Холокосте

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности китайского посла в Израиле выразил надежду, что Израиль не закроет свои границы для китайцев из-за коронавируса, как Китай не закрыл двери для евреев во время Холокоста, сообщает телеканал Arutz 13. Позже китайское посольство извинилось за это сравнение, пишет Jerusalem Post.
Ранее сообщалось, что МВД Израиля приняло решение о закрытии границ для иностранцев, находившихся в Китая в течение последних двух недель. По информации издания "Едиот Ахронот", на основании директивы минздрава 1 февраля в Израиль не пустили 35 китайцев, прибывших самолетом российской авиакомпании "Аэрофлот".
"Это напоминает о Второй мировой войне, Холокосте, самых черных днях истории человечества. Миллионы евреев были убиты, многим был закрыт въезд в другие страны. Некоторые страны открыли свои двери, Одной из них был Китай. Мы никогда не закрывали наши двери. Я надеюсь, что Израиль никогда не закроет свои двери для китайцев", - приводит телеканал слова исполняющего обязанности посла на брифинге в воскресенье.
Jerusalem Post сообщает, что позднее китайское посольство принесло извинения, отметив, что "не имело намерения сравнить темные дни Холокоста с нынешней ситуацией и усилиями правительства Израиля защитить своих граждан".
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру уже превысило 17 тысяч человек, более 360 человек умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.