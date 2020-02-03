Китайский дипломат извинился после слов о коронавирусе и Холокосте

"Это напоминает о Второй мировой войне, Холокосте, самых черных днях истории человечества. Миллионы евреев были убиты, многим был закрыт въезд в другие страны. Некоторые страны открыли свои двери, Одной из них был Китай. Мы никогда не закрывали наши двери. Я надеюсь, что Израиль никогда не закроет свои двери для китайцев", - приводит телеканал слова исполняющего обязанности посла на брифинге в воскресенье.