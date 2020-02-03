В МИД Германии рассказали об ожиданиях от резолюции СБ ООН по Ливии

БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Германия рассчитывает, что резолюция Совета безопасности ООН по Ливии , которая должна закрепить итоги берлинской конференции, поможет прекратить поддержку конфликтующих сторон третьими странами, заявил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас.

Он отметил, что целью берлинской конференции не было согласовать мир в Ливии за одну встречу. "Система берлинского процесса выстроена так, что те, кто поддерживает стороны гражданского конфликта, должны прекратить это делать. Этого до сих пор не произошло", - заявил Маас в эфире телеканала ZDF

В ответ на вопрос, почему именно этого не произошло, министр заявил, что Берлин рассчитывает, что принятие резолюции Совета безопасности ООН по итогам берлинской конференции изменит ситуацию.

"Пока этого не произошло. Мы исходим из того, что это произойдет. В настоящее время необходимо "поставить на ноги" резолюцию в Совете безопасности. Надеюсь, что через некоторое время она будет готова для принятия. Это еще раз даст четкий сигнал, что все, кто нарушает оружейного эмбарго, должны принимать во внимание последствия", - добавил министр.

По его словам, резолюция даст четко понять, что "никто не может исходить из того, что можно дальше оказывать поддержку (сторона конфликта) так, что никто об этом не узнает". Он также напомнил, что в ближайшие дни в Женеве состоится первое заседание военного комитета по Ливии, в котором стороны конфликты будут согласовывать полное прекращение огня. "Шаг за шагом будет реализовываться то, о чем мы договорились в Берлине", - сказал Маас.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.