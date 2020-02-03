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Западные эксперты спрогнозировали курс рубля
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РИА Новости

Западные эксперты спрогнозировали курс рубля

08:00 03.02.2020 (обновлено: 12:02 03.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивРоссийский рубли и евро
Российский рубли и евро
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. По прогнозу крупнейшего банка Северной Европы, Nordea Bank, к концу этого года евро подорожает до 71 рубля, а в следующем — перевалит за 80. По мнению аналитиков Nordea, непредсказуемость американской экономической политики заставит инвесторов избавляться от рискованных активов. К тому же, как отмечает агентство Standard & Poor’s, российская экономика будет расти вдвое медленнее мировой. Что об этом думают эксперты — в материале РИА Новости.

Америка испортит рынок

В первом квартале рублю ничего не грозит. "Подписание первой фазы соглашения Китая и США поставило на паузу торговую конфронтацию; центробанки мира продолжают смягчение денежной политики, и спрос на российские долговые бумаги иностранных инвесторов сохраняется", — отмечают специалисты Nordea в "Обновленном прогнозе курса рубля".
В результате, по их оценкам, к апрелю евро может подешеветь до 65,9 рубля, а доллар — до 60,5.
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Однако "со второго квартала настроения на глобальных площадках несколько ухудшатся". ФРС может сократить объем скупки активов. А по мере приближения президентских выборов в США участники рынка начнут задумываться о перспективе реэскалации торговых войн.

На этом фоне к концу года доллар подорожает до 61,5 рубля, евро — до 71,9. В 2021-м ослабление рубля ускорится: доллар поднимется до 66, евро — до 80,5, прогнозирует Nordea.

"После президентских выборов в США протекционизм может вновь стать основным инструментом экономической политики, что способно создавать неопределенность, формировать спрос на защитные активы и снижать аппетит к риску", — говорится в обзоре Nordea Bank.
С пессимистическими прогнозами относительно перспектив рубля и российской экономики в целом выступило также международное рейтинговое агентство S&P. Как указывают его эксперты, консервативная денежно-кредитная политика Банка России позволила снизить инфляцию, сократить внешний долг и накопить солидные международные резервы.
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Но остались нерешенными главные проблемы, ограничивающие экономический рост: сырьевая зависимость экспортных доходов, низкий уровень конкуренции и инноваций, неблагоприятная регулятивная среда. Плюс санкции и долгосрочные демографические трудности.

Поэтому в ближайшие четыре года ускорения ждать не стоит, уверены в S&P: российская экономика продолжит расти вдвое медленнее мировой. Прошлогодний результат в S&P оценили в 1,3%. В 2020-м ВВП должен прибавить 1,8%. "Но это потолок, пробить который не получится вплоть до 2023 года", — считают аналитики.

По их мнению, новое российское правительство продолжит прежнюю политику с акцентом на наполнение бюджета и международных резервов страны. Это сделает российские ценные бумаги привлекательными для иностранных инвесторов, а накопленная "подушка безопасности" позволит правительству выполнить обязательства госкорпораций в случае кризиса. Но есть и обратная сторона медали — застой реального сектора и сжатие потребительского спроса.
Национальные проекты на 25 триллионов рублей, профинансированные повышением НДС и пенсионной реформой, не в состоянии ускорить экономику до желаемых трех процентов, полагают в S&P. Поэтому любой внешний шок — резкое изменение политики американского Федрезерва, новый виток торговых войн или что-то еще — обернется падением спроса на российские активы и резким ослаблением рубля.
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На самом деле

По мнению отечественных экономистов, западные аналитики рисуют слишком мрачную картину. Такие прогнозы обусловлены в первую очередь ожиданиями замедления мировой экономики в целом, возможной рецессии и глобального кризиса, считает Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС.
Ведущий аналитик QBF Олег Богданов напоминает, что новому правительству поставлена задача добиться темпов роста экономики выше среднемирового уровня.
"Нет сомнений, что к выполнению этой задачи подключится Банк России. В Минфине заявили, что цели, озвученные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуют до 2024 года дополнительно 4,1 триллиона рублей. Быстрая реализация нацпроектов и дополнительные расходы позволят экономике в ближайшие пару лет расти на два-три процента", — объясняет Богданов.
Минэкономразвития в обзоре "Картина деловой активности" сообщает, что в минувшем году экономика прибавила 1,4%. Результат достаточно скромный, в 2018-м было больше — 2,5%. И седьмой год подряд эти показатели ниже среднемировых: по подсчетам Международного валютного фонда, в 2019-м глобальный ВВП вырос на 2,9%.
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Что касается нацпроектов, то их эффективность пока действительно неочевидна. Нужно подождать итогов 2020 и 2021 годов.
"В свое время Китай справился с последствиями кризиса 2008-2009 годов за счет тех же мер: инфраструктура и борьба с бедностью помогли развить внутренний рынок и увеличить численность среднего класса", — замечает Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей. У России есть все шансы повторить этот успех.

Однако заметного укрепления рубля в обозримой перспективе никто не обещает. Повышение курса сдерживается большими денежными вливаниями в экономику, бюджетным правилом и внешними рисками.

"Но есть и факторы поддержки: стабилизация ситуации вокруг коронавируса к концу февраля и снижение давления на цену нефти, приток средств западных фондов на российский рынок благодаря мягкой монетарной политике мировых ЦБ, позитивные годовые отчеты и фундаментальные показатели российского фондового рынка", — уточняет Виталий Манкевич.
По прогнозам отечественных экспертов, весной курс будет в диапазоне 63-63,5 рубля за доллар, в среднем по году — 65-67.
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Центральный Банк РФЭкономика
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