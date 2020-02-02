СМИ: около 20 человек погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около 20 мирных жителей погибли в результате атаки боевиков на севере Около 20 мирных жителей погибли в результате атаки боевиков на севере Буркина-Фасо , сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что нападение произошло в ночь с субботы на воскресенье в деревне Ламдамол в провинции Сено.

"Вооруженные неизвестные люди атаковали деревню Ламдамол в ночь с субботы на воскресенье, убив около 20 мирных жителей", - сообщил источник.