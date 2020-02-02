Помпео пригласил главу суверенного совета Судана посетить США

Ранее в декабре 2019 года США посетил премьер-министр Судана Абдалла Хамдук, в ходе его визита страны договорились начать процесс обмена послами после 23-летнего перерыва.

"Глава переходного суверенного совета генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан получил официальное приглашение посетить США. Госсекретарь США Майк Помпео пригласил в ходе телефонного разговора главу суверенного совета посетить США для обсуждения двусторонних отношений между странами и путей их развития. Генерал-лейтенант аль-Бурхан поприветствовал приглашение и пообещал принять его в самое ближайшее время", - сообщается в заявлении.

Судан с конца 2018 года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа.