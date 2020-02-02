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Помпео пригласил главу суверенного совета Судана посетить США
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РИА Новости

Помпео пригласил главу суверенного совета Судана посетить США

17:31 02.02.2020
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© REUTERS / Tom BrennerГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
© REUTERS / Tom Brenner
ХАРТУМ, 2 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео пригласил главу переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана посетить с визитом США, говорится в заявлении совета.
Ранее в декабре 2019 года США посетил премьер-министр Судана Абдалла Хамдук, в ходе его визита страны договорились начать процесс обмена послами после 23-летнего перерыва.
"Глава переходного суверенного совета генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан получил официальное приглашение посетить США. Госсекретарь США Майк Помпео пригласил в ходе телефонного разговора главу суверенного совета посетить США для обсуждения двусторонних отношений между странами и путей их развития. Генерал-лейтенант аль-Бурхан поприветствовал приглашение и пообещал принять его в самое ближайшее время", - сообщается в заявлении.
Судан с конца 2018 года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
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Абдель Фаттах аль-БурханАбдалла ХамдукМайк ПомпеоСуданСШАВ мире
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