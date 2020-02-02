Пассажиры "Уральских авиалиний" не смогли вылететь из Китая

ЕРЕВАН, 2 фев – РИА Новости. Граждане Граждане Армении , купившие билет на рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", не смогли вылететь из Китая , так как им было отказано в регистрации, стоимость билета компенсирована, сообщили в воскресенье в пресс-службе армянского МИД.

Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что, согласно распоряжению правительства РФ, с 1 февраля приостанавливают 11 рейсов в Китай и из Китая из-за распространения коронавируса

"Первого февраля группе граждан Армении с билетами авиакомпании "Уральские авиалинии" отказали в регистрации. В то же время в регистрации на рейс также было отказано и гражданам других стран. Стоимость авиабилетов была компенсированы", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства. В МИД не уточнили, из какого города пытались вылететь соотечественники и куда направлялся рейс.

Вместе с тем, согласно заявлению пресс-службы, армянское посольство в КНР посоветовало согражданам переехать в ближайший соседний город, откуда можно будет выполнить рейс в Армению посредством других авиакомпаний, заранее уточнив правила данной авиакомпании.

По данным посольства, учитывая ситуацию с распространением коронавируса в КНР, ряд международных авиакомпаний постепенно ограничивают рейсы из Пекина и других китайских городов. "Гражданам Армении, находящимся на территории Китая, перед поездкой в аэропорт необходимо заранее связаться с авиакомпанией для получения информации о рейсе", - отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что посольство и МИД Армении предпринимают шаги для предотвращения подобного развития событий. "В то же время сообщаем, что посольство постоянно поддерживает связь со всеми гражданами Республики Армения, которые сообщили о себе, и отвечает на все запросы", - говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.