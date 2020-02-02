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Пассажиры "Уральских авиалиний" не смогли вылететь из Китая
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РИА Новости

Пассажиры "Уральских авиалиний" не смогли вылететь из Китая

17:04 02.02.2020
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПассажиры ваэропорту
Пассажиры ваэропорту
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
Пассажиры ваэропорту. Архивное фото
ЕРЕВАН, 2 фев – РИА Новости. Граждане Армении, купившие билет на рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", не смогли вылететь из Китая, так как им было отказано в регистрации, стоимость билета компенсирована, сообщили в воскресенье в пресс-службе армянского МИД.
Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что, согласно распоряжению правительства РФ, с 1 февраля приостанавливают 11 рейсов в Китай и из Китая из-за распространения коронавируса.
"Первого февраля группе граждан Армении с билетами авиакомпании "Уральские авиалинии" отказали в регистрации. В то же время в регистрации на рейс также было отказано и гражданам других стран. Стоимость авиабилетов была компенсированы", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства. В МИД не уточнили, из какого города пытались вылететь соотечественники и куда направлялся рейс.
Вместе с тем, согласно заявлению пресс-службы, армянское посольство в КНР посоветовало согражданам переехать в ближайший соседний город, откуда можно будет выполнить рейс в Армению посредством других авиакомпаний, заранее уточнив правила данной авиакомпании.
По данным посольства, учитывая ситуацию с распространением коронавируса в КНР, ряд международных авиакомпаний постепенно ограничивают рейсы из Пекина и других китайских городов. "Гражданам Армении, находящимся на территории Китая, перед поездкой в аэропорт необходимо заранее связаться с авиакомпанией для получения информации о рейсе", - отметили в пресс-службе.
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Подчеркивается, что посольство и МИД Армении предпринимают шаги для предотвращения подобного развития событий. "В то же время сообщаем, что посольство постоянно поддерживает связь со всеми гражданами Республики Армения, которые сообщили о себе, и отвечает на все запросы", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаКитайАрменияВ мире
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