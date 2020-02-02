Австрия выступила против использования операции "София" для Ливии

"Военно-морская миссия ЕС "София" была практически неэффективна в обеспечении соблюдения оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии в период с 2016 по 2019 год. В сущности, "София" всегда была прежде всего спасательной миссией, которая для тысяч нелегальных мигрантов стала билетом в Европу... Намерение возродить спасательную миссию "София" под предлогом контроля за соблюдением оружейного эмбарго ООН - это очевидная уловка. Я ясно говорю: этого не будет. Австрия категорически отвергает это, ряд других стран также этого не хотят", - отметил Курц.