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Австрия выступила против использования операции "София" для Ливии
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РИА Новости

Австрия выступила против использования операции "София" для Ливии

16:25 02.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц
Канцлер Австрии Себастьян Курц
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Австрийский канцлер Себастьян Курц в интервью изданию Welt заявил, что Австрия выступает против использования операции "София", ранее предназначавшейся для борьбы с контрабандистами, для контроля за выполнением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.
"Военно-морская миссия ЕС "София" была практически неэффективна в обеспечении соблюдения оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии в период с 2016 по 2019 год. В сущности, "София" всегда была прежде всего спасательной миссией, которая для тысяч нелегальных мигрантов стала билетом в Европу... Намерение возродить спасательную миссию "София" под предлогом контроля за соблюдением оружейного эмбарго ООН - это очевидная уловка. Я ясно говорю: этого не будет. Австрия категорически отвергает это, ряд других стран также этого не хотят", - отметил Курц.
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По мнению австрийского канцлера, ЕС следует вместе со странами-партнерами "сосредоточиться больше на контроле за осуществляемой по суше и воздуху контрабандой оружия в Ливию".
Миссия "София" с использованием военно-морских сил стран ЕС была создана в 2015 году для борьбы с контрабандой людей и вооружений в международных водах у побережья Ливии. В 2019 году было принято решение о ее прекращении.
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Себастьян КурцЛивияАвстрияВ мире
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