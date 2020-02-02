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В ДНР сомневаются, что Киев согласует статус Донбасса до октября
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РИА Новости

В ДНР сомневаются, что Киев согласует статус Донбасса до октября

15:50 02.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК , 2 фев - РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике скептически относятся к намерениям Киева согласовать в рамках переговоров по Донбассу в Минске аспекты особого статуса региона к октябрю 2020 года, говорится в сообщении главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, распространенном пресс-службой ведомства.
Она пояснила, что ранее помощник президента Украины Андрей Ермак позволил себе высказывания по поводу намерений Киева "переписать минские соглашения".
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
29 января, 18:48
В ДНР призвали Украину перейти к дискуссии об особом статусе Донбасса
"Мы не имеем ничего против иллюзий господина Ермака по поводу того, что Украина успеет согласовать с нами все правовые аспекты особого статуса до октября. Однако нам сложно представить, как это удастся украинским представителям, поскольку сейчас Киев даже не предпринял ни одной попытки начать работу над интеграцией "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а это, по сути, начальный этап той работы, которую необходимо осуществить прежде, чем говорить о внеочередных выборах", - сказала Никонорова.
Лидеры стран "нормандской четверки" в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
31 января, 18:14
В ДНР назвали условие для очередного обмена пленными с Киевом
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Андрей ЕрмакДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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