В ДНР сомневаются, что Киев согласует статус Донбасса до октября

ДОНЕЦК , 2 фев - РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике скептически относятся к намерениям Киева согласовать в рамках переговоров по Донбассу в Минске аспекты особого статуса региона к октябрю 2020 года, говорится в сообщении главы МИД ДНР В самопровозглашенной Донецкой народной республике скептически относятся к намерениям Киева согласовать в рамках переговоров по Донбассу в Минске аспекты особого статуса региона к октябрю 2020 года, говорится в сообщении главы МИД ДНР Натальи Никоноровой , распространенном пресс-службой ведомства.

Она пояснила, что ранее помощник президента Украины Андрей Ермак позволил себе высказывания по поводу намерений Киева "переписать минские соглашения".

"Мы не имеем ничего против иллюзий господина Ермака по поводу того, что Украина успеет согласовать с нами все правовые аспекты особого статуса до октября. Однако нам сложно представить, как это удастся украинским представителям, поскольку сейчас Киев даже не предпринял ни одной попытки начать работу над интеграцией "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а это, по сути, начальный этап той работы, которую необходимо осуществить прежде, чем говорить о внеочередных выборах", - сказала Никонорова.

Лидеры стран "нормандской четверки" в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.