Индонезия приостанавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

Люди в защитных масках в Тайбэе

© AP Photo / Chiang Ying-ying Люди в защитных масках в Тайбэе

По данным агентства, Марсуди заявила в ходе пресс-конференции, что правительство страны решило со среды с 00.00 по местному времени (20.00 мск) приостановить авиасообщение с Китаем. По словам министра, власти также не будут выдавать визы гражданам КНР.

Отмечается, что запрет на въезд в страну или транзит через нее также будет распространяться и на тех, кто не является гражданами Китая, однако был в стране последние две недели.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.