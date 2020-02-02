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Индонезия приостанавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
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РИА Новости

Индонезия приостанавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

15:36 02.02.2020
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© AP Photo / Chiang Ying-yingЛюди в защитных масках в Тайбэе
Люди в защитных масках в Тайбэе
© AP Photo / Chiang Ying-ying
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Индонезия приостанавливает авиасообщение с Китаем на фоне распространения коронавируса, сообщает агентство Antara со ссылкой на главу МИД страны Ретно Марсуди.
По данным агентства, Марсуди заявила в ходе пресс-конференции, что правительство страны решило со среды с 00.00 по местному времени (20.00 мск) приостановить авиасообщение с Китаем. По словам министра, власти также не будут выдавать визы гражданам КНР.
Отмечается, что запрет на въезд в страну или транзит через нее также будет распространяться и на тех, кто не является гражданами Китая, однако был в стране последние две недели.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаРетно МарсудиВОЗКитайИндонезияВ мире
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