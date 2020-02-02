В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы схода селей

СОЧИ, 2 фев - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за снегопадов, ливней с градом и угрозы схода селей, сообщает администрация города.
Отмечается, что с вечера воскресенья на двое суток на курорте установится плохая погода. Из-за этого все городские службы переведены в режим повышенной готовности.
"Штормовое предупреждение!.. Ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, усиление ветра до 20-25 метров в секунду. В горной зоне выше 800 метров над уровнем моря возможны сильные снегопады, метель, налипание мокрого снега на провода и деревья. Возрастает риск схода селей малого объёма", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в понедельник и вторник ожидается подъём уровня воды в реках, местами с достижением опасных отметок. Кроме того в горах выше 1500 метров над уровнем моря сохраняется лавиноопасность. В горах выше 1000 м над уровнем моря – слабая лавинная опасность.
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