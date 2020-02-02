На Украине в рефрижераторе с яблоками нашли граждан Афганистана

КИЕВ, 2 фев - РИА Новости. Полицейские под Львовом обнаружили четырех граждан Афганистана в рефрижераторе с яблоками, сообщила в воскресенье пресс-служба патрульной полиции Львовской области.
Отмечается, что водитель грузовика сообщил правоохранителям, что из рефрижератора слышен стук. Прибывшие на место происшествия правоохранители не смогли установить словесный контакт с людьми, которые находились внутри.
"Патрульные приняли решение срывать пломбы и открывать фуру, ведь существовала реальная угроза жизни людей… Внутри на ящиках с яблоками сидели четверо иностранцев... Медики осмотрели их и сообщили, что мужчины в госпитализации не нуждаются", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Полицейские установили, что это граждане Афганистана, трое из них являются несовершеннолетними, ими будут заниматься компетентные службы.
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