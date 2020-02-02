Из Уханя в воскресенье эвакуируют еще одну группу британцев

ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости, Наталья Копылова. Очередная группа граждан Великобритании вернётся на родину из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса, об этом в эфире телеканала Sky News сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
"Это правда, что ожидается еще один французский рейс, который вернется сегодня в Европу и доставит нескольких граждан Великобритании", - подтвердил министр, отвечая на соответствующий вопрос.
По данным британских СМИ, речь идёт об 11 британцах, которые по прилету будут помещены на 14-дневный карантин в одной и больниц страны.
На данный момент в Соединённом Королевстве подтверждены два случая заражения коронавирусом. Заражёнными оказались члены одной семьи, один из которых является студентом университета Йорка. В настоящее время оба заболевших находятся в больнице Йорка под наблюдением врачей.
Первая группа из 83 эвакуированных из Уханя граждан Британии прибыла в пятницу и была размещена в одном из медицинских комплексов в населенном пункте Уиррал на северо-западе Англии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.