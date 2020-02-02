Из Уханя в воскресенье эвакуируют еще одну группу британцев

ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости, Наталья Копылова. Очередная группа граждан Очередная группа граждан Великобритании вернётся на родину из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса , об этом в эфире телеканала Sky News сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Это правда, что ожидается еще один французский рейс, который вернется сегодня в Европу и доставит нескольких граждан Великобритании", - подтвердил министр, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным британских СМИ, речь идёт об 11 британцах, которые по прилету будут помещены на 14-дневный карантин в одной и больниц страны.

На данный момент в Соединённом Королевстве подтверждены два случая заражения коронавирусом. Заражёнными оказались члены одной семьи, один из которых является студентом университета Йорка. В настоящее время оба заболевших находятся в больнице Йорка под наблюдением врачей.

Первая группа из 83 эвакуированных из Уханя граждан Британии прибыла в пятницу и была размещена в одном из медицинских комплексов в населенном пункте Уиррал на северо-западе Англии.