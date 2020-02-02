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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-02T13:57+0300
https://ria.ru/20200202/1564162386.html
Россия за сутки зафиксировала 32 нарушения перемирия в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564103278_0:144:3384:2048_1036x0_80_0_0_4bcf8d4a4900b8851eb0410e1af0921f.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 32 нарушения перемирия в Сирии

13:57 02.02.2020
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© AFP 2019 / Louai BesharaТанк сирийской армии в городе Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб
Танк сирийской армии в городе Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб
© AFP 2019 / Louai Beshara
Танк сирийской армии в городе Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 32 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - семь, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 32 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 16, Хама – восемь, Идлиб – шесть, Алеппо – два. Турецкой частью представительства зафиксировано семь фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – шесть, Идлиб – один", - говорится в сообщении.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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