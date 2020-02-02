Россия за сутки зафиксировала 32 нарушения перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 32 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 16, Хама – восемь, Идлиб – шесть, Алеппо – два. Турецкой частью представительства зафиксировано семь фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – шесть, Идлиб – один", - говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.