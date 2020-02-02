СО РАН заявило, что не владеет зданием с обрушившейся крышей

НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Сибирское отделение РАН в прошлом году избавилось от здания, крыша пристройки которого обрушилась на участников молодежной вечеринки, говорится в воскресенье в комментарии, предоставленном СМИ советником председателя СО РАН по общественным связям Андреем Соболевским.
Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В региональном главке МЧС уточнили, что пристройка из сэндвич-панелей эксплуатировалась как раздевалка ночного клуба и вероятнее всего не выдержала тяжести скопившегося снега. При обрушении погибла девушка, еще четыре человека пострадали. Прокуратура сообщила, что капитальное здание принадлежало на праве хозяйственного ведения ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН и ранее использовалось для хозяйственных нужд.
"И весь комплекс зданий на бульваре Молодежи, включая обрушившееся одноэтажное, и само учреждение коммунального хозяйства Сибирское отделение в прошлом году передало в управление министерства науки и высшего образования РФ в лице его территориального органа. Итоговые документы были подписаны сторонами в первых числах декабря, но фактическая передача имущества произошла значительно раньше", - приводятся в комментарии слова управделами СО РАН Владимира Щенятского.
Соболевский, в свою очередь, отметил, что Сибирскому отделению РАН часто продолжают приписывать так называемые непрофильные активы, от которых оно избавилось. По его словам, в настоящее время правообладатель и пользователь строения - Федеральное государственное унитарное предприятие "ЖКХ ННЦ" (без "СО РАН" в официальном наименовании).