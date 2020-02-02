СО РАН заявило, что не владеет зданием с обрушившейся крышей

"И весь комплекс зданий на бульваре Молодежи, включая обрушившееся одноэтажное, и само учреждение коммунального хозяйства Сибирское отделение в прошлом году передало в управление министерства науки и высшего образования РФ в лице его территориального органа. Итоговые документы были подписаны сторонами в первых числах декабря, но фактическая передача имущества произошла значительно раньше", - приводятся в комментарии слова управделами СО РАН Владимира Щенятского.