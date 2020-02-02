Из Китая эвакуировали пятерых граждан Чехии

ПРАГА, 2 фев – РИА Новости. Пятеро граждан Пятеро граждан Чехии вместе с гражданами других государств летят на борту направленного для эвакуации из КНР французского самолета, они прибудут в Чехию вечером, написал в воскресенье в Twitter глава МИД Томаш Петршичек.

Во второй половине дня в воскресенье они должны прибыть на военный аэродром во Франции, затем их перевезут в Брюссель, а уже оттуда их заберет чешский спецсамолет и доставит домой.

"После нескольких дней интенсивных переговоров удалось эвакуировать 5 граждан Чехии из закрытой в связи с распространением коронавируса части КНР. На территорию Франции они прибудут во второй половине дня в воскресенье. Затем их путь продолжится до Брюсселя, где они пересядут на наш спецсамолет и в сопровождении медиков будут доставлены домой", - сообщил Петршичек.

Češi právě odlétají z #Wuhan. Opouštějí uzavřenou oblast zasaženou koronavirem. Na území #Francie by měli dorazit v neděli odpoledne. Jejich cesta bude pokračovat do Bruselu, kde přesednou na 🇨🇿 speciál směr Praha. Velký dík za organizaci akce patří Francii a kolegům z @mzvcr. — Tomáš Petříček (@TPetricek) February 2, 2020

По словам главы МИД, в Праге вернувшиеся из Китая граждане Чехии будут обследованы в специализированной больнице Na Bulovce, где затем останутся на 14 дней в карантине.

Вместе с чехами подобный путь проделают два гражданина Словакии, тоже находившиеся в Китае.

Как в субботу сообщил журналистам премьер Петер Пеллегрини, из Праги обоих словаков отвезут на автомобиле в сопровождении медиков на родину, где они пройдут обследование и 14-дневный карантин в специализированном отделении больницы города Банска-Бистрица в центральной части республики.