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Из Китая эвакуировали пятерых граждан Чехии
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РИА Новости

Из Китая эвакуировали пятерых граждан Чехии

13:50 02.02.2020
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© AP Photo / Chiang Ying-yingЛюди в защитных масках в Тайбэе
Люди в защитных масках в Тайбэе
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Люди в защитных масках в Тайбэе
ПРАГА, 2 фев – РИА Новости. Пятеро граждан Чехии вместе с гражданами других государств летят на борту направленного для эвакуации из КНР французского самолета, они прибудут в Чехию вечером, написал в воскресенье в Twitter глава МИД Томаш Петршичек.
Во второй половине дня в воскресенье они должны прибыть на военный аэродром во Франции, затем их перевезут в Брюссель, а уже оттуда их заберет чешский спецсамолет и доставит домой.
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"После нескольких дней интенсивных переговоров удалось эвакуировать 5 граждан Чехии из закрытой в связи с распространением коронавируса части КНР. На территорию Франции они прибудут во второй половине дня в воскресенье. Затем их путь продолжится до Брюсселя, где они пересядут на наш спецсамолет и в сопровождении медиков будут доставлены домой", - сообщил Петршичек.
По словам главы МИД, в Праге вернувшиеся из Китая граждане Чехии будут обследованы в специализированной больнице Na Bulovce, где затем останутся на 14 дней в карантине.
Вместе с чехами подобный путь проделают два гражданина Словакии, тоже находившиеся в Китае.
Как в субботу сообщил журналистам премьер Петер Пеллегрини, из Праги обоих словаков отвезут на автомобиле в сопровождении медиков на родину, где они пройдут обследование и 14-дневный карантин в специализированном отделении больницы города Банска-Бистрица в центральной части республики.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаТомаш ПетршичекКитайВОЗЧехияВ мире
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