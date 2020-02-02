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Франция увеличит численность военных в регионе Сахель
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РИА Новости

Франция увеличит численность военных в регионе Сахель

13:34 02.02.2020
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© AP Photo / Claude Paris, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон в военном порту в Тулоне
Президент Франции Эммануэль Макрон в военном порту в Тулоне
© AP Photo / Claude Paris, Pool
ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости. Число французских военных в африканском регионе Сахель будет увеличено на 600 человек - с 4,5 до 5,1 тысячи, такое решение принял президент Франции Эммануэль Макрон, сообщила министр обороны страны Флоранс Парли.

"Президент Республики, глава Вооруженных сил, принял решение об увеличении численности войск, развернутых в сахело-сахарской зоне на 600 человек, то есть примерно до 5100", - говорится в коммюнике главы МО Франции.

Отмечается, что такое решение было принято после встречи глав государств-членов Сахельской группы пяти (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) и Макрона во французском городе По в январе.
Большая часть подкрепления будет развернута в так называемой зоне "трех границ" между Мали, Буркина-Фасо и Нигером. "Другая часть этих подкреплений будет задействована непосредственно в Сахельской группе пяти, чтобы сопровождать их в бою", - отмечается в коммюнике главы МО Франции.
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Сахель – природная зона Африки, с юга примыкающая к Сахаре в виде полупустынь, плавно переходящих в полусаванны. Окраина ("сахель" по-арабски "край") величайшей пустыни мира протянулась полосой шириной в несколько сотен километров от побережья Атлантического океана на западе до Красного моря на востоке. На территории Сахеля, по площади сравнимой с Западной Европой, находятся Мавритания, Сенегал, Гамбия, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Кабо-Верде.
Франция проводит в африканском регионе Сахель операцию "Бархан" с 1 августа 2014 года, целью которой является стабилизация региона и борьба с терроризмом. В рамках этой операции Франция сотрудничает с Буркина-Фасо, Мали, Мавританией, Нигером и Чадом.
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Эммануэль МакронСахельФранцияВ мире
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