Франция увеличит численность военных в регионе Сахель

ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости. Число французских военных в африканском регионе Число французских военных в африканском регионе Сахель будет увеличено на 600 человек - с 4,5 до 5,1 тысячи, такое решение принял президент Франции Эммануэль Макрон , сообщила министр обороны страны Флоранс Парли.

"Президент Республики, глава Вооруженных сил, принял решение об увеличении численности войск, развернутых в сахело-сахарской зоне на 600 человек, то есть примерно до 5100", - говорится в коммюнике главы МО Франции.

Отмечается, что такое решение было принято после встречи глав государств-членов Сахельской группы пяти (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) и Макрона во французском городе По в январе.

Большая часть подкрепления будет развернута в так называемой зоне "трех границ" между Мали, Буркина-Фасо и Нигером. "Другая часть этих подкреплений будет задействована непосредственно в Сахельской группе пяти, чтобы сопровождать их в бою", - отмечается в коммюнике главы МО Франции.

Сахель – природная зона Африки, с юга примыкающая к Сахаре в виде полупустынь, плавно переходящих в полусаванны. Окраина ("сахель" по-арабски "край") величайшей пустыни мира протянулась полосой шириной в несколько сотен километров от побережья Атлантического океана на западе до Красного моря на востоке. На территории Сахеля, по площади сравнимой с Западной Европой, находятся Мавритания, Сенегал, Гамбия, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Кабо-Верде.