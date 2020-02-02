В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Свыше 900 сирийских беженцев вернулись в Свыше 900 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 919 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 217 человек (женщин – 65, детей – 110), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 702 человека (женщин – 211, детей – 358)", - говорится в сообщении.

Также в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись три беженца.

За прошедшие сутки российской стороной в Мазлум (провинция Дейр-Эз-Зор) проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выданы 250 продовольственных наборов общим весом 0,9 тонны.

По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Специалисты уничтожили 29 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.