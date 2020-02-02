Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-02T13:28+0300
https://ria.ru/20200202/1564161679.html
В Москве впервые состоялись ночные регистрации браков
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161540_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_d2da1a854ebdf7594b0d433b3b6ea2f0.jpg
РИА Новости

В Москве впервые состоялись ночные регистрации браков

13:28 02.02.2020
415
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСвадебный бум в "красивую" дату 02.02.2020
Свадебный бум в красивую дату 02.02.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Восемь пар впервые зарегистрировали браки в ночь с субботы на воскресенье, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В ночь на 2 февраля во Дворце бракосочетания № 1 расписались восемь пар молодоженов — именно столько пар могут зарегистрировать брак в ночное время. Эта красивая дата (02.02.2020) привлекла новобрачных тем, что читается одинаково и слева направо, и справа налево", - говорится в сообщении.
Регистрация брака в ЗАГСе на территории Измайловского Кремля
15 января, 08:36
Более 6,5 тысяч москвичей выбрали новые площадки для регистрации брака
Дворец бракосочетания № 1 — старейший ЗАГС в столице и самый популярный среди молодоженов. В прошлом году здесь зарегистрировали брак более 5,6 тысячи пар. Для того чтобы расписаться во Дворце бракосочетания № 1, нужно подать заявление — лично или через единый портал госуслуг.
Из-за популярности даты 02.02.2020 сегодня в пяти столичных загсах зарегистрируют 160 браков. Молодоженов будут принимать Дворцы бракосочетания № 1, 3 и 5, а также Шипиловский и Гагаринский отделы ЗАГС.
Церемония регистрации брака в ЗАГС
26 сентября 2019, 09:26
В Москве для регистрации брака открыли ресторан и лофт-пространство
642002
Обсудить 3
МоскваОбщество
Рекомендуем
Свадебный бум в красивую дату 02.02.2020
В "красивую" дату февраля в Москве прошло более 160 свадеб
Девушка спит в салоне самолета
Путешественники поделились секретами комфортного перелета
Автомобиль следственного комитета РФ на месте обрушения кровли кафе в Новосибирске
Мэр Новосибирска рассказал о здании, где рухнула крыша
Автомобиль следственного комитета РФ на месте обрушения кровли кафе в Новосибирске
СО РАН заявило, что не владеет зданием с обрушившейся крышей
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
Вернувшиеся из Китая нижегородские студенты будут учиться дистанционно
Кадр из фильма Титаник
Названы лучшие песни о любви, получившие "Оскар"
Монумент Родина-Мать на Мамаевом кургане в Волгограде
Жители Волгограда возложили цветы на Мамаевом кургане
Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники
Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Южная Корея запретит въезд иностранцам из китайской провинции Хубэй
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку
Источник назвал возможную дату переговоров Россия-НАТО в Баку
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
На национальные проекты выделяют много денег, заявил вице-премьер
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы схода селей
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" призвал не продавать животных для оплаты коммунальных услуг
Автомобили на федеральной автомобильной дороге А-181 Скандинавия в Санкт-Петербурге
На Украине в рефрижераторе с яблоками нашли граждан Афганистана
ЮАР, полиция
В Танзании во время давки на церковной службе погибли 20 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:28СМИ: около 20 человек погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо
20:27Очевидец раскрыл подробности теракта в Лондоне
20:26Лавров назвал перспективные отрасли сотрудничества с Индонезией
20:22Вернувшиеся из Китая нижегородские студенты будут учиться дистанционно
20:22Дуа Липа представила на YouTube клип на песню Physical
20:18Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
20:03Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
19:55Седьмым зараженным коронавирусом во Вьетнаме стал гражданин США
19:46Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии
19:43Джонсон соболезнует пострадавшим в связи с инцидентом в Лондоне
19:37Район на юге Лондона, где произошел теракт, остается оцепленным
19:31Во Франции прошла церемония в память о Сталинградской битве
19:28Посольство выясняет, пострадали ли россияне при нападении в Лондоне
19:10В результате теракта в Лондоне пострадали два человека
18:58NI объяснил, почему США стоит бояться российских "Солнцепеков"
18:57Смертельное ДТП в Москве попало на видео
18:54Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
18:33Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей
18:30Володин призвал изучить причины убыли населения в регионах
18:29В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
Лента новостейМолния