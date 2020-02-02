В Москве впервые состоялись ночные регистрации браков

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Восемь пар впервые зарегистрировали браки в ночь с субботы на воскресенье, сообщается на сайте мэра Восемь пар впервые зарегистрировали браки в ночь с субботы на воскресенье, сообщается на сайте мэра Москвы

"В ночь на 2 февраля во Дворце бракосочетания № 1 расписались восемь пар молодоженов — именно столько пар могут зарегистрировать брак в ночное время. Эта красивая дата (02.02.2020) привлекла новобрачных тем, что читается одинаково и слева направо, и справа налево", - говорится в сообщении.

Дворец бракосочетания № 1 — старейший ЗАГС в столице и самый популярный среди молодоженов. В прошлом году здесь зарегистрировали брак более 5,6 тысячи пар. Для того чтобы расписаться во Дворце бракосочетания № 1, нужно подать заявление — лично или через единый портал госуслуг.