В Москве впервые состоялись ночные регистрации браков

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Восемь пар впервые зарегистрировали браки в ночь с субботы на воскресенье, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В ночь на 2 февраля во Дворце бракосочетания № 1 расписались восемь пар молодоженов — именно столько пар могут зарегистрировать брак в ночное время. Эта красивая дата (02.02.2020) привлекла новобрачных тем, что читается одинаково и слева направо, и справа налево", - говорится в сообщении.
Дворец бракосочетания № 1 — старейший ЗАГС в столице и самый популярный среди молодоженов. В прошлом году здесь зарегистрировали брак более 5,6 тысячи пар. Для того чтобы расписаться во Дворце бракосочетания № 1, нужно подать заявление — лично или через единый портал госуслуг.
Из-за популярности даты 02.02.2020 сегодня в пяти столичных загсах зарегистрируют 160 браков. Молодоженов будут принимать Дворцы бракосочетания № 1, 3 и 5, а также Шипиловский и Гагаринский отделы ЗАГС.
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