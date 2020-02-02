Генсек АСЕАН посетит Россию и проведет переговоры с Лавровым

"Состоятся его переговоры с министром иностранных дел России С.В. Лавровым, а также с руководством Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минфина России. Запланирована беседа с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Предусмотрены встреча с представителями деловых кругов и посещение Центра АСЕАН при МГИМО", - отмечается в сообщении.

Развитие связей с АСЕАН входит в число приоритетов российской внешней политики на азиатском направлении, подчеркнули в МИД РФ.

"В 2018 году российско-асеановские отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Результатом стало уплотнение координации с "десяткой" на ведущих многосторонних площадках, включая ООН, по актуальным глобальным и региональным проблемам. В фокусе особого внимания – проблематика формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе открытой и сбалансированной архитектуры равной и неделимой безопасности, продвижение в рамках ВАС (Восточноазиатского саммита – ред.) многостороннего диалога на эту тему", - сообщили в МИД РФ.

Кроме того, в области противодействия новым вызовам и угрозам российские компетентные ведомства оказывают помощь асеановским правоохранительным органам и спецслужбам в подготовке кадров, проводят для них курсы повышения квалификации по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

В МИД РФ напомнили о развитии торгово-экономических и инвестиционных связей России с "десяткой" с акцентом на высокотехнологичную и инновационную составляющую.