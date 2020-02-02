Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-02T12:51+0300
https://ria.ru/20200202/1564160807.html
Генсек АСЕАН посетит Россию и проведет переговоры с Лавровым
https://cdn22.img.ria.ru/images/155705/16/1557051602_0:0:3285:1849_1036x0_80_0_0_4f4c77069efd1a0af7df214caced94f1.jpg
РИА Новости

Генсек АСЕАН посетит Россию и проведет переговоры с Лавровым

12:51 02.02.2020
853
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкФлажки стран-участниц встречи министров иностранных дел Россия-АСЕАН
Флажки стран-участниц встречи министров иностранных дел Россия-АСЕАН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Флажки стран-участниц встречи министров иностранных дел Россия-АСЕАН. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время рабочего визита в Москву 2-4 февраля, говорится в сообщении МИД РФ.
"Состоятся его переговоры с министром иностранных дел России С.В. Лавровым, а также с руководством Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минфина России. Запланирована беседа с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Предусмотрены встреча с представителями деловых кругов и посещение Центра АСЕАН при МГИМО", - отмечается в сообщении.
Учения спецназа Росгвардии и полиции Китая Сотрудничество-2019
11 ноября 2019, 05:14
Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН
Развитие связей с АСЕАН входит в число приоритетов российской внешней политики на азиатском направлении, подчеркнули в МИД РФ.
"В 2018 году российско-асеановские отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Результатом стало уплотнение координации с "десяткой" на ведущих многосторонних площадках, включая ООН, по актуальным глобальным и региональным проблемам. В фокусе особого внимания – проблематика формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе открытой и сбалансированной архитектуры равной и неделимой безопасности, продвижение в рамках ВАС (Восточноазиатского саммита – ред.) многостороннего диалога на эту тему", - сообщили в МИД РФ.
Кроме того, в области противодействия новым вызовам и угрозам российские компетентные ведомства оказывают помощь асеановским правоохранительным органам и спецслужбам в подготовке кадров, проводят для них курсы повышения квалификации по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
В МИД РФ напомнили о развитии торгово-экономических и инвестиционных связей России с "десяткой" с акцентом на высокотехнологичную и инновационную составляющую.
"В 2018 году товарооборот со странами АСЕАН вырос на 6,8% и достиг 19,6 млрд долларов США. В российскую экономику поступило 1,4 млрд долларов прямых капиталовложений из асеановских государств (накопленный объем – 4,3 млрд долларов), аналогичную сумму Россия инвестировала в регионе (накопленный объем – 3,9 млрд долларов). Осуществляются совместные проекты в области энергетики, сельского хозяйства, поддержки малого и среднего предпринимательства, защиты окружающей среды", - отметили в МИД РФ.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт ОБрайен на саммите АСЕАН. 4 ноября 2019
4 ноября 2019, 09:32
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
310011
Обсудить 0
Лим Джок ХойСергей ЛавровАссоциация государств Юго-Восточной АзииРоссияВ мире
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Мишустин заявил о настрое на конструктивные отношения с Арменией
Проводник у вагона поезда Пекин-Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
В РЖД рассказали о пассажиропотоке в сообщении с Китаем
Нурсултан Назарбаев
Назарбаев отметил важность укрепления отношений с Россией
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента в Нур-Султане
Президент Казахстана оценил визит Мишустина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина
В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев
Премьер Киргизии примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин
В Казахстане ожидают Путина на форуме межрегионального сотрудничества
Вид на пролив Босфор
Турция не изменит режим проливов Босфор и Дарданеллы
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Казахстан
Главы правительств стран ЕАЭС подписали пакет документов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета
Мишустин приехал в Нур-Султан на переговоры с руководством Казахстана
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время встречи в Нур-Султане
Назарбаев назвал отношения России и Казахстана образцовыми
Кадры с места нападения в Лондоне
В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М во время демонстрационного полета на аэродроме Казанского авиационного завода
Модернизированный Ту-160М совершил первый полет
Сотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса, прибывшего из Пекина
Минтранс разъяснил, как авиакомпании будут летать в Китай
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:28СМИ: около 20 человек погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо
20:27Очевидец раскрыл подробности теракта в Лондоне
20:26Лавров назвал перспективные отрасли сотрудничества с Индонезией
20:22Вернувшиеся из Китая нижегородские студенты будут учиться дистанционно
20:22Дуа Липа представила на YouTube клип на песню Physical
20:18Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
20:03Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
19:55Седьмым зараженным коронавирусом во Вьетнаме стал гражданин США
19:46Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии
19:43Джонсон соболезнует пострадавшим в связи с инцидентом в Лондоне
19:37Район на юге Лондона, где произошел теракт, остается оцепленным
19:31Во Франции прошла церемония в память о Сталинградской битве
19:28Посольство выясняет, пострадали ли россияне при нападении в Лондоне
19:10В результате теракта в Лондоне пострадали два человека
18:58NI объяснил, почему США стоит бояться российских "Солнцепеков"
18:57Смертельное ДТП в Москве попало на видео
18:54Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
18:33Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей
18:30Володин призвал изучить причины убыли населения в регионах
18:29В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
Лента новостейМолния