Генсек АСЕАН посетит Россию и проведет переговоры с Лавровым

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время рабочего визита в Москву 2-4 февраля, говорится в сообщении МИД РФ.
"Состоятся его переговоры с министром иностранных дел России С.В. Лавровым, а также с руководством Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минфина России. Запланирована беседа с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Предусмотрены встреча с представителями деловых кругов и посещение Центра АСЕАН при МГИМО", - отмечается в сообщении.
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Развитие связей с АСЕАН входит в число приоритетов российской внешней политики на азиатском направлении, подчеркнули в МИД РФ.
"В 2018 году российско-асеановские отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Результатом стало уплотнение координации с "десяткой" на ведущих многосторонних площадках, включая ООН, по актуальным глобальным и региональным проблемам. В фокусе особого внимания – проблематика формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе открытой и сбалансированной архитектуры равной и неделимой безопасности, продвижение в рамках ВАС (Восточноазиатского саммита – ред.) многостороннего диалога на эту тему", - сообщили в МИД РФ.
Кроме того, в области противодействия новым вызовам и угрозам российские компетентные ведомства оказывают помощь асеановским правоохранительным органам и спецслужбам в подготовке кадров, проводят для них курсы повышения квалификации по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
В МИД РФ напомнили о развитии торгово-экономических и инвестиционных связей России с "десяткой" с акцентом на высокотехнологичную и инновационную составляющую.
"В 2018 году товарооборот со странами АСЕАН вырос на 6,8% и достиг 19,6 млрд долларов США. В российскую экономику поступило 1,4 млрд долларов прямых капиталовложений из асеановских государств (накопленный объем – 4,3 млрд долларов), аналогичную сумму Россия инвестировала в регионе (накопленный объем – 3,9 млрд долларов). Осуществляются совместные проекты в области энергетики, сельского хозяйства, поддержки малого и среднего предпринимательства, защиты окружающей среды", - отметили в МИД РФ.
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