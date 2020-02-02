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https://ria.ru/20200202/1564160195.html
Эксперт рассказал, зачем Вашингтону встреча в Ташкенте
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РИА Новости

Эксперт рассказал, зачем Вашингтону встреча в Ташкенте

12:14 02.02.2020 (обновлено: 16:29 02.02.2020)
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© REUTERS / Tom BrennerГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
© REUTERS / Tom Brenner
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Основной темой предстоящего совещания глава МИД стран Центральной Азии и США в Ташкенте станет попытка Вашингтона активизировать отношения с этими государствами для создания своего военного представительства в регионе, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Ранее Госдепартамент сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств. В частности, Госдеп уточнял, что Помпео посетит Ташкент 2-3 февраля, где 3 февраля примет участие в совещании министров иностранных дел стран С5+1 с участием глав внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, в ходе которой намерен обсудить развитие региона в соответствии с новой стратегией США в Центральной Азии.

"На текущий момент встреча направлена на создание представительства США в регионе, поскольку Соединенные Штаты сталкиваются с угрозой вытеснения своих воинских контингентов из Афганистана вплоть до потери стратегических авиабаз в стране и ищут замену данному форпосту, в частности пытаются активизировать отношения с государствами Центральной Азии", — сказал Мендкович РИА Новости.

Он отметил, что основная цель встречи — экспорт американского военного присутствия. "Изначально (цель) — поиск развития логистического пути в Афганистан через Центральную Азию с попыткой создать какие-то военные или тренировочные базы в Узбекистане и Казахстане", — пояснил эксперт.
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По его словам, Вашингтон на встрече может попытаться загладить негативную ситуацию 2019 года, так как представители США "засветились" в организации беспорядков в регионе. При этом Мендкович сомневается, что страны Центральной Азии настроены на доверительный диалог с Вашингтоном.
"Я сомневаюсь, что ряд стран региона настроен на доверительный диалог с США, учитывая события прошлого года: серию беспорядков в Кыргызстане и Казахстане, организаторы которых имели выраженные контакты с представителями правительственных структур США перед началом своей незаконной деятельности. Многими в регионе это было воспринято как попытка очередных цветных революций", — сказал эксперт.
Он также полагает, что возможный рост присутствия США в Центральной Азии конфликтует с интересами России и может негативно повлиять на стабильность региона.

"Вполне естественно, что здесь есть конфликт с интересами России и подобные усилия США могут негативно сказаться на стабильности в регионе. Поскольку, насколько мы понимаем по примеру Афганистана, экспорт военного присутствия США часто связан с экспортом нестабильности", — подчеркнул Мендкович.

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Эксперт добавил, что считает маловероятным, что Вашингтону в настоящий момент удастся пошатнуть позицию Москвы в странах Центральной Азии.
Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отметил значение встречи в формате "С5+1", подчеркнув необходимость реализации всех возможностей для расширения взаимодействия между странами Центральной Азии и США.
Соединенные Штаты и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против талибов и других группировок. Эта военная кампания стала самой продолжительной в истории Вооруженных сил США.
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Майк ПомпеоЦентральная АзияТашкентСШАВ мире
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