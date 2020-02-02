Сандерс встретился с избирателями в Айове

СИДАР-РАПИДС (штат Айова, США), 2 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенатор Сенатор Берни Сандерс борется в эти дни за первенство на первом и самом важном отборе кандидатов в президенты США, который пройдет в штате Айова в понедельник.

Сандерс чуть не выиграл номинацию демократов в президенты США четыре года назад, но тогда помешала Хиллари Клинтон, причем злые языки утверждают, что это произошло не без помощи партийного начальства. С тех пор прошло четыре года, Клинтон ушла в политическое небытие, Сандерсу же исполнилось 78 лет, а пару месяцев назад он перенес еще и операцию на сердце. Однако он бодр, как никогда, а его сторонники верят в него даже больше, чем раньше.

Стадион для Сандерса

Гала-концерт в честь Сандерса с участием рок-группы Vampire Weekend готовился в городе Сидар-Рапидс на востоке Айовы давным-давно, но до последнего не было понятно, сможет ли Сандерс приехать: его каждодневного присутствия требовал процесс импичмента президенту Дональду Трампу в Вашингтоне. Еще в пятницу вечером казалось, что Сандерс точно не приедет, однако потом слушания отложили до понедельника. И, хотя Сандерс и три других сенатора-кандидата все же пропустят голосование в Айове в понедельник, в выходные им удастся поагитировать в этом штате, что лежит почти в трех часах самолетом на запад от Вашингтона.

Сандерс собрал больше двух третей 9-тысячного стадиона в Сидар-Рапидс, причем 80% пришедших составляла молодежь до 25 лет. Приходили толпами и подростки, которые в этом году пойдут голосовать в первый раз. Причем сами молодые люди не видят проблемы в том, что Сандерс их на 60 лет старше.

"Он так страстно говорит, что это заставляет людей задумываться о политике, выводит их на улицы и побуждает голосовать за перемены. Не думаю, что умеренный кандидат на такое способен", - сказала РИА Новости Элен Неквинда, которая учится в последнем, 12-м классе школы. Она говорит, что ей ближе всего идея Сандерса распространить программу всеобщего медицинского обслуживания пенсионеров Medicare на всех американцев.

"Молодежь хорошо знает, что стоит на кону. Это наше будущее, и он нас старается защитить", - говорит Алексис Лоннинг.

Пришли на митинг и люди постарше. Женщина среднего возраста, представившаяся как Таша, пришла с двумя дочерями-подростками.

"Он, вероятно, лучший кандидат для моего возраста. Я уже скоро буду в возрасте Medicare, и то, что он говорит о здравоохранении, как и все остальное, - это то, что нужно мне", - говорит Таша. Ей также предстоит отправить детей в вуз, а ведь высшее образование в Америке стоит больших денег, и общая сумма студенческих долгов достигла 1 триллиона долларов. Так что Таша, которая на самом деле независимый от партии избиратель, собирается специально зарегистрироваться демократом, чтобы пойти на собрание в понедельник и проголосовать за Сандерса. Если Сандерс не пройдет, ее "запасной" выбор — Пит Буттиджич, у которого, впрочем, меньше шансов, чем у Сандерса.

"Берни - единственный подлинный и честный политик, который участвует в этой гонке", - говорит Джефф Вандервелл. Его жена Сюзан добавляет, что больше всего их с мужем волнуют такие вопросы, как права женщин, образование, иммиграция, криминальная реформа против длительных сроков заключения, борьба с привилегиями военно-промышленного комплекса. Сюзан и Джефф голосовать не будут — они из другого штата, но выбрались в Айову специально, чтобы послушать Сандерса. Они не видят ничего удивительного в том, что Сандерс нравится молодежи. "Он заботится о молодежи, видит, что ее обделяют... Он старается создать честные условия игры", - говорит Сюзан.

"Сейчас слишком много коррупции во власти, у корпораций слишком много власти, нужно перераспределить богатство, сделать образование бесплатным на уровне колледжа. Это все важные ценности", - поясняет свое решение голосовать за Сандерса его сторонник Стив Хоровиц.

Шерри Парди говорит, что Сандерс внушает ей энтузиазм: "Я вижу, как слезы катятся из глаз людей, когда Берни выступает на сцене. Я согласна с его политическими предложениями, но считаю, что он вдохновляет еще нечто большее. Он сильнее, чем четыре года назад, теперь это настоящее движение, люди готовы работать ради перемен", - говорит она. Парди озабочена, будет ли честным голосование на партийном съезде демократов. Сторонники Сандерса подозревают истеблишмент партии в попытках помешать его победе.

Чудо от Сандерса

В преддверии выступления Сандерса на сцену выходят, сменяя друг друга, известные всем либералам в Америке люди: левый интеллектуал Корнелл Уэст и политик из Огайо Нина Тернер. К ним прибавляется еще троица членов конгресса, которые не сходят с уст как у прогрессивной молодежи, так и у президента Трампа, который постоянно "поливает" их в Twitter. Это сопредседатели либеральной фракции демократов в конгрессе - уроженка Индии Прамила Джаяпал и активист борьбы за права геев Марк Покэн, - а также Ильхан Омар, в прошлом беженка из Сомали, а ныне конгрессвуман от Миннеаполиса. Омар говорит по-английски с заметным акцентом, одевается в длинные платья, покрывает голову платком. Омар - одна из двух мусульманок, избранных в конгресс. Трамп утверждает, что Омар "ненавидит Америку" и поддерживает религиозных фанатиков и террористов, и эти нападки придают ей огромную популярность среди прогрессивной публики.

Но самый известный выступающий "на разогреве" - кинорежиссер с мировым именем Майкл Мур. По его словам, "самый богатый 1% граждан сходит с ума по телевизору", убедившись в возможности победы Сандерса. Мур рассказывает о подвигах Сандерса в те времена, когда большинства его аудитории, что называется, не было еще в проекте. По его словам, в далеком 1963 году Сандерса арестовывали на митинге в защиту гражданских прав, в 1969 году он вел публичную кампанию по отстаиванию права женщин на аборт, и еще в 1972 году Сандерс выступал за права геев - "тогда и выражения такого еще не было". По словам Мура, лучшее, что может пообещать Сандерс, - это то, что он никогда не изменится.

Увлекшись спором с противниками "демократического социализма" Сандерса, Мур решает проиллюстрировать идеи Берни евангельской историей, в которой Иисус чудесным образом насытил тысячи людей пятью хлебами и двумя рыбками. "Вот это демократический социализм. Это называется распределение богатства, это называется демократия, это называется свобода", - восклицает Мур. Правда, аналогия с евангельским чудом хромает: Сандерс не мессия и чудеса творить не умеет, так что вопрос о том, где он достанет средства на предлагаемые колоссальные расходы, отнюдь не праздный.

Берни-звезда

"Наша кампания касается фундаментальных вопросов... Мы обязаны нанести поражение самому опасному президенту в истории нашей страны", - говорит сам Сандерс, когда ему удается через несколько минут после выхода на сцену притушить восторженные крики и аплодисменты аудитории. По его словам, Трамп подвержен коррупции, считает себя выше закона и не уважает разделение ветвей власти.

"В ходе нашей кампании рабочий класс Америки выпрямится во весь рост и скажет ясно и четко: с нас хватит. Мы устали от огромного неравенства в доходах... Мы устали от коррумпированной политической системы, где миллиардеры покупают выборы. Все это должно измениться", - говорит Сандерс.

Он задается вопросом, как получается, что в богатейшей стране мира половина населения живет от зарплаты до зарплаты, 78 миллионов человек не имеют нормального доступа к здравоохранению, а полмиллиона граждан каждый год становятся банкротами из-за невозможности оплатить медицинские счета.

"Наша предвыборная кампания энергичная, воодушевленная, но мы со страданием, с сердечной болью говорим о проблемах рабочего класса", - заявляет Сандерс.

Он обещает, что поставит во главу угла всеобщее бесплатное высшее образование и гарантированное всем медицинское обслуживание. Дональд Трамп и его друзья-миллиардеры не будут получать триллионные списания с налогов, зато будет списан триллионный студенческий долг, обещает Сандерс.

По его словам, отрицая изменения климата, Трамп опасен не только для Америки, но и для всей планеты. "Администрация Сандерса будет верить в науку. Я знаю, что в некоторых кругах это считается весьма радикальной идеей, ну и что с того?" - гремит Сандерс с трибуны. "Америке нужен президент, который скажет Китаю, России, Индии, Пакистану, Бразилии: вместо того, чтобы тратить 1,8 триллиона долларов в год на оружие массового поражения, созданное для уничтожения друг друга, давайте соберем наши ресурсы вместе и будем бороться с изменением климата", - добавляет он.

Сандерс также обещает добиться снижения числа заключенных (в США их больше, чем где-либо еще в мире), легализовать марихуану, дать нелегальным мигрантам путь к гражданству, покончить со свободной продажей автоматического оружия, добиться, чтобы разрешение на аборты принял конгресс. "Женщины должны сами контролировать свои тела, этим не должны заниматься политики", - говорит Сандерс под продолжительные овации.

"Братья и сестры, сейчас самые важные выборы в новейшей американской истории, а может быть, и вообще в американской истории... Весь мир смотрит на Айову, весь мир спрашивает, готовы ли люди в Айове встать на борьбу за справедливость", - добавляет он.