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В парламенте Крыма оценили слова депутата Рады о продаже воды
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РИА Новости

В парламенте Крыма оценили слова депутата Рады о продаже воды

11:15 02.02.2020 (обновлено: 17:46 02.02.2020)
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Северо-Крымский канал. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости. Стоимость поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу с Украины должна быть приемлемой, шантажировать крымчан водой никто не позволит, заявил вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров.
Ранее украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Юрий Аристов рассказал о существовании идеи продавать воду в Крым и на этом зарабатывать.
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Гафаров подчеркнул, что украинская сторона не обращалась с официальными предложениями насчет поставки воды, переговоры не ведутся.
"По всей видимости, это просто очередные разговоры, за которыми не последует реальных действий. Поставкам воды в Крым должны предшествовать договоренности о цене. Главное, чтобы она была приемлемая, шантажировать этим вопросом крымчан никто не позволит", — сказал журналистам Гафаров.
Вице-спикер подчеркнул, что со стороны Украины звучали предложения продавать воду в Крым еще в 2014 году, однако тогда была заявлена цена, которая делала эту воду "золотой".
Вместе с тем вице-спикер отметил, что у Крыма на сегодня нет проблем с запасами питьевой воды. Дополнительные водные ресурсы можно использовать лишь на нужды сельского хозяйства.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения Восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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27 декабря 2019, 19:31
Глава Крыма призвал не рассчитывать на подачу воды с Украины
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Эдип ГафаровКрымУкраинаОбщество
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