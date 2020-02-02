В парламенте Крыма оценили слова депутата Рады о продаже воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости. Стоимость поставки воды в Стоимость поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу с Украины должна быть приемлемой, шантажировать крымчан водой никто не позволит, заявил вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров

Ранее украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Юрий Аристов рассказал о существовании идеи продавать воду в Крым и на этом зарабатывать.

Гафаров подчеркнул, что украинская сторона не обращалась с официальными предложениями насчет поставки воды, переговоры не ведутся.

"По всей видимости, это просто очередные разговоры, за которыми не последует реальных действий. Поставкам воды в Крым должны предшествовать договоренности о цене. Главное, чтобы она была приемлемая, шантажировать этим вопросом крымчан никто не позволит", — сказал журналистам Гафаров.

Вице-спикер подчеркнул, что со стороны Украины звучали предложения продавать воду в Крым еще в 2014 году, однако тогда была заявлена цена, которая делала эту воду "золотой".

Вместе с тем вице-спикер отметил, что у Крыма на сегодня нет проблем с запасами питьевой воды. Дополнительные водные ресурсы можно использовать лишь на нужды сельского хозяйства.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения Восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.