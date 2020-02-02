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Культура
2020-02-02T09:31+0300
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Фильм "Ялда" иранского режиссера Бакши завоевал награду "Сандэнс"
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РИА Новости

Фильм "Ялда" иранского режиссера Бакши завоевал награду "Сандэнс"

09:31 02.02.2020
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© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Зрительный зал. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Картина иранского режиссера Масуда Бакши "Ялда" (Yalda, a Night for Forgiveness) завоевала награду американского фестиваля независимого кино "Сандэнс", который завершается в воскресенье в Парк-Сити (американский штат Юта), результаты конкурсной программы были подведены в субботу.
Как сообщили организаторы, из 12 отобранных к участию в конкурсе зарубежных фильмов победила лента иранского режиссера Масуда Бакши "Ялда". Лучшей американской картиной стала "Минари" (Minari) американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна. Премьера картины, повествующей о жизни корейских иммигрантов на ферме в Арканзасе, состоялась на фестивале "Сандэнс" 26 января. С выбором жюри в категории "американский драматический фильм" согласились и зрители фестиваля, "Минари" также стала обладателем приза зрительских симпатий. Выбор зрителей категории "лучший зарубежный драматический фильм" пал на картину Sin Señas Particulares мексиканского режиссера Фернанды Валадес.
В категории зарубежной документалистики победил фильм Epicentro австрийского режиссера Хуберта Саупера, а лучшим американским документальным фильмом стал Boys State от Джесси Мосс и Аманды Маккбейн.
Фестиваль "Сандэнс" (Sundance Film Festival) проходит в городах Парк-Сити и Солт-Лейк-Сити ежегодно. Считается, что именно он открывает и задает тон нового киносезона. В 2020 году на участие в фестивале, который открылся 23 января, было получено более 15 тысяч заявок. Из них к участию в смотрах отобрали 118 картин из 27 стран. По итогам фестиваля традиционно присуждается более 30 наград в различных категориях.
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КультураМасуд БакшиИранСША
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