Фильм "Ялда" иранского режиссера Бакши завоевал награду "Сандэнс"

Как сообщили организаторы, из 12 отобранных к участию в конкурсе зарубежных фильмов победила лента иранского режиссера Масуда Бакши "Ялда". Лучшей американской картиной стала "Минари" (Minari) американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна. Премьера картины, повествующей о жизни корейских иммигрантов на ферме в Арканзасе, состоялась на фестивале "Сандэнс" 26 января. С выбором жюри в категории "американский драматический фильм" согласились и зрители фестиваля, "Минари" также стала обладателем приза зрительских симпатий. Выбор зрителей категории "лучший зарубежный драматический фильм" пал на картину Sin Señas Particulares мексиканского режиссера Фернанды Валадес.

Фестиваль "Сандэнс" (Sundance Film Festival) проходит в городах Парк-Сити и Солт-Лейк-Сити ежегодно. Считается, что именно он открывает и задает тон нового киносезона. В 2020 году на участие в фестивале, который открылся 23 января, было получено более 15 тысяч заявок. Из них к участию в смотрах отобрали 118 картин из 27 стран. По итогам фестиваля традиционно присуждается более 30 наград в различных категориях.