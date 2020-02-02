Из китайского Уханя эвакуировали пятерых граждан Белоруссии

МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Пять граждан Пять граждан Белоруссии эвакуированы по их обращению из китайского Уханя , закрытого на карантин из-за вспышки нового коронавируса, сообщило в воскресенье посольство Белоруссии в КНР.

"Второго февраля 2020 года при содействии посольства Республики Беларусь в КНР из города Ухань провинции Хубэй организована эвакуация обратившихся за помощью пяти граждан Беларуси", - говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

На данный момент случаи заболевания новым типом коронавируса в Белоруссии не зарегистрированы. В стране введены дополнительные профилактические меры, в частности, организован широкий лабораторный контроль, в том числе в аэропорту Минска. Сдать лабораторные анализы бесплатно могут все желающие, прибывающие в Белоруссию из Китая, результаты будут готовы в течение 4-12 часов. В стране есть необходимые для этого тест-системы.

Прибывающим из Китая раздают памятку поведения и рекомендации, что в случае ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней не нужно обращаться в поликлиники, а необходимо сразу вызывать скорую помощь для госпитализации. Белорусские вузы решили продлить каникулы на две недели уехавшим домой на новогодние праздники китайским студентам, скорректированы графики отпусков китайских граждан - работников китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" под Минском.