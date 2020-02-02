Синоптики предупредили москвичей о резком понижении давления

"Москва сегодня окажется в теплом секторе североатлантического циклона, центр которого окажется над территорией Финляндии. Его стараниями в регион придут теплые и влажные воздушные массы, делая погоду облачной, временами вызывая снег, мокрый снег, местами переходящий в дожди. Температура воздуха плюс один-три, по области от минус одного до плюс трех", — уточнили метеорологи.