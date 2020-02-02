Синоптики предупредили москвичей о резком понижении давления

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В воскресенье жителей столицы ожидают низкое атмосферное давление, мокрый снег, местами переходящий в дождь, и до трех градусов тепла, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"Москва сегодня окажется в теплом секторе североатлантического циклона, центр которого окажется над территорией Финляндии. Его стараниями в регион придут теплые и влажные воздушные массы, делая погоду облачной, временами вызывая снег, мокрый снег, местами переходящий в дожди. Температура воздуха плюс один-три, по области от минус одного до плюс трех", — уточнили метеорологи.
По данным синоптиков, атмосферное давление будет активно падать и составит 726 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы (на 20-22 единицы). Ветер южный, пять-десять метров в секунду.