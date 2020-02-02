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2020-02-02T08:11+0300
https://ria.ru/20200202/1564155608.html
В Приморье ситуацию с семьей, лишившейся дома, взяли на контроль
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РИА Новости

В Приморье ситуацию с семьей, лишившейся дома, взяли на контроль

08:11 02.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев - РИА Новости. Ситуация с многодетной семьей, у которой сгорел дом в селе Приморья, находится на контроле, сообщила РИА Новости региональный детский омбудсмен Ольга Романова.
Ранее Наталья Желомко из села Владимиро-Александровское - мать, воспитывающая девять детей, - рассказала РИА Новости, что ее семья осталась без дома из-за пожара.
Жилой дом в селе
06:34
В Приморье многодетная мать рассказала, как ее семья осталась без дома
"Многодетная семья с девятью детьми в возрасте от 6 до 14 лет, потерявшая из-за пожара дом, не осталась без внимания, ситуация на контроле. Уже работают местные власти, органы опеки, соцзащита. Активную помощь семье оказывают члены "Ассоциации приемных семей Приморского края", - рассказала детский омбудсмен.
Она также добавила, что держит ситуацию на контроле: во вторник планирует выезд в Находку, чтобы на месте посмотреть, как развивается ситуация с предоставлением временного жилья многодетной семье.
"В понедельник по данному вопросу состоится совещание в правительстве Приморского края" - отметила Романова.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
17 января, 21:55Республика Саха (Якутия)
Николаев: "многодетная семья" не должна быть синонимом "бедной семьи"
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Ольга Романова (омбудсмен)Приморский крайОбщество
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