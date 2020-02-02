В Приморье ситуацию с семьей, лишившейся дома, взяли на контроль

Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото

Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев - РИА Новости. Ситуация с многодетной семьей, у которой сгорел дом в селе Ситуация с многодетной семьей, у которой сгорел дом в селе Приморья , находится на контроле, сообщила РИА Новости региональный детский омбудсмен Ольга Романова

Ранее Наталья Желомко из села Владимиро-Александровское - мать, воспитывающая девять детей, - рассказала РИА Новости, что ее семья осталась без дома из-за пожара.

"Многодетная семья с девятью детьми в возрасте от 6 до 14 лет, потерявшая из-за пожара дом, не осталась без внимания, ситуация на контроле. Уже работают местные власти, органы опеки, соцзащита. Активную помощь семье оказывают члены "Ассоциации приемных семей Приморского края", - рассказала детский омбудсмен.

Она также добавила, что держит ситуацию на контроле: во вторник планирует выезд в Находку, чтобы на месте посмотреть, как развивается ситуация с предоставлением временного жилья многодетной семье.