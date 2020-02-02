В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Украинские силовики три раза открыли огонь в течение минувших суток по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 31 января украинские силовики один раз нарушили режим тишины.
"За 1 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - заявил представитель ЛНР.
По данным ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра по подконтрольным республике селам Березовское и Логвиново.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
31 января, 13:25В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле