Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрел из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.
"Истребители ЦАХАЛ и боевые вертолеты нанесли удар по ряду целей ХАМАС в северной части сектора Газа. Атакована подземная инфраструктура, используемая организацией ХАМАС", — сообщили израильские военные.
Один снаряд был выпущен в сторону израильской территории из сектора Газа в субботу вечером. Сирены воздушной тревоги прозвучали в киббуцах, граничащих с сектором Газа.
Кроме того, в северной части Негева обнаружили связку воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой, запущенную с территории палестинского анклава.
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