Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрел из Газы

"Истребители ЦАХАЛ и боевые вертолеты нанесли удар по ряду целей ХАМАС в северной части сектора Газа. Атакована подземная инфраструктура, используемая организацией ХАМАС", — сообщили израильские военные.

Кроме того, в северной части Негева обнаружили связку воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой, запущенную с территории палестинского анклава.