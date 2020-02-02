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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
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РИА Новости

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрел из Газы

02:26 02.02.2020 (обновлено: 07:53 02.02.2020)
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© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель F-16
Израильский истребитель F-16
© AP Photo / Ariel Schalit
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.

"Истребители ЦАХАЛ и боевые вертолеты нанесли удар по ряду целей ХАМАС в северной части сектора Газа. Атакована подземная инфраструктура, используемая организацией ХАМАС", — сообщили израильские военные.

Один снаряд был выпущен в сторону израильской территории из сектора Газа в субботу вечером. Сирены воздушной тревоги прозвучали в киббуцах, граничащих с сектором Газа.
Кроме того, в северной части Негева обнаружили связку воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой, запущенную с территории палестинского анклава.
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа
31 января, 16:59
Израильская армия нанесла удар по объекту ХАМАС
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ВВС ИзраиляАрмия обороны ИзраиляСектор ГазаХамасИзраильВ мире
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