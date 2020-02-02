"Школа возможностей" научит детей совершать осознанный выбор

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В 13 детских садах и школах Красноярского края запускается программа, которая обучит детей ставить цели и достигать их, управлять своими эмоциями, критически и креативно мыслить, работать в команде.

"У нас как у школы есть обязательства не только перед учащимися и родителями в подготовке к итоговой государственной аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, но и задачи, поставленные концепцией развития духовно-нравственного воспитания и нашими собственными целями. Это воспитание личностного потенциала, то есть тех глобальных качеств, которые непременно будут востребованы на протяжении всей жизни учащегося, а не только конкретные знания", — сказала директор абанской средней общеобразовательной школы № 3 Наталья Путинцева.

Для того чтобы развить в детях глобальные личностные качества, были созданы специальные учебно-методические материалы, объединенные в серию "Школа возможностей". На данный момент в "Школе возможностей" появились методические пособия и рабочие тетради по темам "Социально-эмоциональное развитие детей" (для дошкольников и младших школьников) и "Развитие личностного потенциала подростков".

По словам директора, программа развития личностного потенциала будет внедрена как в классные часы, так и во внеурочное время в формате дополнительных курсов.

Практика на местах

Для того чтобы научить детей делать осознанный самостоятельный выбор целей в жизни, преподавателям самим приходится сесть за парты. Сейчас в Красноярском краевом институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования проходит обучение преподавателей новой программе. Процесс тоже инновационный — учат не отдельных педагогов, а практически весь школьный коллектив.

"Интересно, что выбран именно подход командный, то есть за единицу взята образовательная организация. Многие другие программы повышения квалификации в качестве единицы берут конкретного учителя. Здесь именно подход командный, причем сначала обучается управленческая команда школы, потом включается педагогическая команда, и когда в проект втянуто уже десять-пятнадцать человек, то шансы изменений резко возрастают", — отметила старший преподаватель Центра воспитания и гражданского образования Краевого института повышения квалификации Полина Кузмичева.

Педагоги знакомятся с самой программой и пишут концепцию проекта создания личностно-развивающей образовательной среды, который затем будет дорабатываться на местах. Участница модуля, заведующая дошкольным образовательным учреждением № 16 Ирина Пимоненко рассказывает, что у них проходят лекции, практические занятия и мозговые штурмы.

Направленность разная — есть вопросы философского характера, погружение в тему, планирование организации развивающей среды и многое другое. Мы планируем в нашей образовательной организации создать такие пространства, которые помогут детям, нашим воспитанникам, наладить межличностные взаимодействия на будущее, которые потом пригодятся им в жизни для личностного роста", — добавила она.

Долгосрочный проект

Проект будет реализовываться в течение трех лет. Постепенно к нему подключат другие детские сады и школы региона, а из числа уже обученных педагогов выберут наставников, которые в дальнейшем смогут сопровождать учебные заведения, включенные в программу развития личностного потенциала.

Это некая среда, которая будет помогать школьнику реализовать цель, стоящую перед ним, посредством тех умений и навыков, которые он получил, тех качеств, которые он уже развил либо сформировал в школе", — отметила Путинцева.

Внедрение программы стартовало в ноябре 2018 года в двух регионах-партнерах — Калужской и Ярославской областях. Весной и летом 2019 года обучение по программе прошли уже более 200 педагогов из этих пилотных регионов.

В июне того же года были подведены итоги первого конкурсного отбора регионов, после которого к программе личностного роста присоединились десять новых регионов-участников, куда и вошел Красноярский край.