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2020-02-02T16:14+0300
https://ria.ru/20200202/1564027437.html
Медработники получили дополнительные меры соцподдержки
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РИА Новости

Медработники получили дополнительные меры соцподдержки

07:58 02.02.2020 (обновлено: 16:14 02.02.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовМедработник во время обхода пациентов
Медработник во время обхода пациентов
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Приморском крае обновили закон о социальной поддержке медицинских работников. Так, акушеры региона смогут получать единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей.
Новый закон исключает и временные ограничения при трудоустройстве медицинских сестер — ранее средний медперсонал мог претендовать на получение выплаты, лишь проработав в государственной медорганизации в течение года после окончания колледжа. Однако такие меры власти региона признали нецелесообразными.
Также расширен список мест трудоустройства, дающих право на получение единовременных выплат для медсестер и акушеров. В него вошли и фельдшерско-акушерские пункты.
Стетоскоп
27 августа 2019, 06:23
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Одно из существенных нововведений — наставники молодых специалистов в течение первого года работы ежемесячно будут получать денежную выплату в размере пяти тысяч рублей, а за кураторство молодого специалиста со средним профессиональным медицинским образованием — три тысячи рублей.

"Наставничество позволяет молодому специалисту быстрее влиться в коллектив, а наставнику — воспитать достойного преемника. Эта мера соцподдержки весьма актуальна. Она уже успешно апробирована рядом регионов", — подчеркнул министр здравоохранения Приморья Виктор Фисенко.

Еще одна важная поправка касается компенсации за найм жилья. Ранее медицинский работник имел право на компенсацию расходов за съем одного помещения, если ему таковое не предоставлялось в муниципальном образовании. Теперь медработник может рассчитывать на компенсацию, если ему не предоставили служебное или иное специализированное жилье. При этом компенсация не полагается в случае отказа от предоставленного жилого помещения.
В Приморье с 2019 года действуют пять региональных мер социальной поддержки медицинских работников. Благодаря этому впервые за долгие годы отрасль здравоохранения пополнилась 275 медицинскими специалистами, уточнили в пресс-службе администрации Приморского края.
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Хорошие новостиХорошие новостиПриморский край
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