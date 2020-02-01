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Власти Москвы рассказали о подготовке к борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Власти Москвы рассказали о подготовке к борьбе с коронавирусом

20:39 01.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник аптеки продает медицинские маски
Сотрудник аптеки продает медицинские маски
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Больницы Москвы имеют достаточное количество лекарств для борьбы с коронавирусом, аптеки укомплектованы достаточным количеством медицинских масок для свободной продажи, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"В организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы, в достаточном количестве и с большим запасом имеются все лекарственные средства, рекомендованные Минздравом России, для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Департамент обращает внимание на то, что лечение указанными препаратами показано только при лабораторном подтверждении вируса, только по назначению врача и под его контролем. Самолечение недопустимо.
Кроме того, во всех городских аптеках, подведомственных департаменту, для свободной продажи в достаточном количестве и с большим запасом имеются медицинские маски.
"Поставки масок проводятся на регулярной основе", - отметили в департаменте.
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28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусаДепартамент здравоохранения г. МосквыМоскваОбщество
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