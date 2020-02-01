Лига арабских государств выступила против "сделки века"

"ЛАГ решила: отвергнуть израильско-американскую "сделку века", так как она не удовлетворяет минимальные права и амбиции палестинцев и нарушает... международное право и резолюции ООН; подчеркнуть отказ от взаимодействия с этой несправедливой сделкой и всяческого сотрудничества с американской администрацией по ее выполнению", - говорится в полученном РИА Новости итоговом заявлении заседания ЛАГ.