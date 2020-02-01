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Лига арабских государств выступила против "сделки века"
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РИА Новости

Лига арабских государств выступила против "сделки века"

17:01 01.02.2020 (обновлено: 17:23 01.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЭмблема в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ)
Эмблема в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
КАИР, 1 фев – РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) в субботу по итогам внеочередного заседания отвергла "сделку века" по решению палестино-израильского конфликта, назвав ее несправедливой, и призвала международное сообщество противостоять попыткам Израиля ее реализовать.
Совет ЛАГ на уровне министров иностранных дел провел в субботу экстренное заседание для обсуждения "сделки века". Генсек организации Ахмед Абу аль-Гейт ранее заявил, что первое ознакомление с планом США по урегулированию палестино-израильского конфликта указывает на нарушение прав палестинцев на их земли.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
31 января, 18:25
Эрдоган и Аббас обсудили "сделку века" по Израилю и Палестине
"ЛАГ решила: отвергнуть израильско-американскую "сделку века", так как она не удовлетворяет минимальные права и амбиции палестинцев и нарушает... международное право и резолюции ООН; подчеркнуть отказ от взаимодействия с этой несправедливой сделкой и всяческого сотрудничества с американской администрацией по ее выполнению", - говорится в полученном РИА Новости итоговом заявлении заседания ЛАГ.
ЛАГ подчеркнула, что стратегическим вариантом решения проблемы является план на основе арабской мирной инициативы, принятой на саммите в Бейруте в 2002 году.
Также организация предостерегла Израиль от попыток реализовать сделку и возложила ответственность за последствия таких шагов на США и Израиль.
"Призываем международное сообщество противостоять любым реальным действиям правительства Израиля", - говорится в заявлении.
Акция протеста против плана палестино-израильского урегулирования
31 января, 08:00
"Сделка века" поможет Трампу и Нетаньяху, а главное — России
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил в субботу на заседании ЛАГ, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века".
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Президент Франции Эммануэль Макрон
30 января, 22:20
Макрон прокомментировал "сделку века" с Израилем и Палестиной
7231011
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Ахмед Абуль Гейт"Сделка века" по Израилю и ПалестинеЛига арабских государствСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
Ну и хорошо и в первую очередь для Израиля.
1 февраля, 17:04
Йозеф Швейк
900002
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