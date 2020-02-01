Лига арабских государств выступила против "сделки века"

Совет ЛАГ на уровне министров иностранных дел провел в субботу экстренное заседание для обсуждения "сделки века". Генсек организации Ахмед Абу аль-Гейт ранее заявил, что первое ознакомление с планом США по урегулированию палестино-израильского конфликта указывает на нарушение прав палестинцев на их земли.
31 января, 18:25Эрдоган и Аббас обсудили "сделку века" по Израилю и Палестине
"ЛАГ решила: отвергнуть израильско-американскую "сделку века", так как она не удовлетворяет минимальные права и амбиции палестинцев и нарушает... международное право и резолюции ООН; подчеркнуть отказ от взаимодействия с этой несправедливой сделкой и всяческого сотрудничества с американской администрацией по ее выполнению", - говорится в полученном РИА Новости итоговом заявлении заседания ЛАГ.
ЛАГ подчеркнула, что стратегическим вариантом решения проблемы является план на основе арабской мирной инициативы, принятой на саммите в Бейруте в 2002 году.
"Призываем международное сообщество противостоять любым реальным действиям правительства Израиля", - говорится в заявлении.
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Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил в субботу на заседании ЛАГ, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века".
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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