В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в здании

Ранее ведомство отмечало, что в 3.30 местного времени (1.30 мск) поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом четырехэтажном строении по улице Стахановской в Екатеринбурге. Горели стены и перекрытия на площади 500 квадратных метров.