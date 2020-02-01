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В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в здании
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РИА Новости

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в здании

12:05 01.02.2020 (обновлено: 12:46 01.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы тушат очаг возгорания
Сотрудники пожарной службы тушат очаг возгорания
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной службы тушат очаг возгорания . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в четырехэтажном здании на площади 500 квадратных метров в Екатеринбурге, сообщает ГУМЧС по региону.
Ранее ведомство отмечало, что в 3.30 местного времени (1.30 мск) поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом четырехэтажном строении по улице Стахановской в Екатеринбурге. Горели стены и перекрытия на площади 500 квадратных метров.
"В 8.46 (6.46 мск) пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемом здании по улице Стахановской в Екатеринбурге. Огнеборцы ведут проливку и разборку сгоревших конструкций. Пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении.
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ЕкатеринбургПроисшествия
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