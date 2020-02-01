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Российское посольство начало формировать списки на эвакуацию из Хубэя
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РИА Новости

Российское посольство начало формировать списки на эвакуацию из Хубэя

10:35 01.02.2020 (обновлено: 11:20 01.02.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterСотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
© REUTERS / Thomas Peter
ПЕКИН, 1 фев — РИА Новости. Российское посольство в Китае начало составлять списки тех, кто намерен срочно покинуть провинцию Хубэй из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
При этом подчеркивается, что тех, кто покинет провинцию Хубэй в рамках эвакуации, по возвращении в Россию поместят на 14-дневный карантин.
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Желающие вернуться на родину должны предоставить личные данные, в том числе фото паспорта, визы, въездной печати в Китай, точный адрес на китайском языке, сообщить о месте работы в Китае, указать адрес прописки и фактического проживания в России, номера телефонов и электронную почту.

"В теме направляемого письма просьба писать "Хубэй" и ФИО полностью. В случае если вы проживаете в Китае с членами семьи, являющимися иностранными гражданами, необходимы все те же данные на членов семей", — добавили в дипмисии.

Посольство просит отправлять заявки на адрес электронной почты hubeirus@yandex.ru. О порядке и времени эвакуации объявят дополнительно.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайТюменская областьЗабайкальский крайРоссияВ мире
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Да чего столько шуму из-за такой ерунды!? У нас, вона, отдельные персонажи с коронавирусом уже 20 лет живут и никуда не собираются.
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САСкрепослав Аналоговнетов
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