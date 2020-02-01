Российское посольство начало формировать списки на эвакуацию из Хубэя

ПЕКИН, 1 фев — РИА Новости. Российское посольство в Китае начало составлять списки тех, кто намерен срочно покинуть провинцию Хубэй из-за Российское посольство в Китае начало составлять списки тех, кто намерен срочно покинуть провинцию Хубэй из-за коронавируса . Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

При этом подчеркивается, что тех, кто покинет провинцию Хубэй в рамках эвакуации, по возвращении в Россию поместят на 14-дневный карантин.

Желающие вернуться на родину должны предоставить личные данные, в том числе фото паспорта, визы, въездной печати в Китай, точный адрес на китайском языке, сообщить о месте работы в Китае, указать адрес прописки и фактического проживания в России, номера телефонов и электронную почту.

"В теме направляемого письма просьба писать "Хубэй" и ФИО полностью. В случае если вы проживаете в Китае с членами семьи, являющимися иностранными гражданами, необходимы все те же данные на членов семей", — добавили в дипмисии.

Посольство просит отправлять заявки на адрес электронной почты hubeirus@yandex.ru. О порядке и времени эвакуации объявят дополнительно.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.

Его жертвами в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Накануне в России выявили два первых случая коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.