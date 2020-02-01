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Возгласами "Свобода!" встретили лондонцы час Brexit
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РИА Новости

Возгласами "Свобода!" встретили лондонцы час Brexit

07:47 01.02.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонники Brexit на акции, посвященной выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Сторонники Brexit на акции, посвященной выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Сторонники Brexit на акции, посвященной выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
ЛОНДОН, 1 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Моросящий дождь и ветер не помешали сторонникам Brexit собраться в центре Лондона, чтобы встретить исторический для их страны момент - час выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Как передает корреспондент РИА Новости, в 23.00 местного времени пятницы (02.00 мск субботы) собравшиеся на Парламентской площади тысячи британцев встретили ликованием "развод" с Европой.
Великобритания в пятницу покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс, который обернулся расколом в обществе, двумя внеочередными выборами, сменой двух премьеров, финансовыми потерями и появлением запретной для светского разговора темы.
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Однако, несмотря на оставившую у всех неприятных осадок историю с утверждением соглашения о сделке с ЕС, правительство попыталось сделать Brexit праздником: здание резиденции премьера на Даунинг-стрит было украшено иллюминацией, на черный фасад здания проецировались световые часы, отсчитывавшие время до 23.00 - окончания членства Британии в Евросоюзе. Здания министерств и ведомств на улице Уайтхолл также подсвечены.
Парламентская площадь была заранее украшена британскими флагами. Некоторые предполагали, что в ознаменование Brexit прозвонит Биг-Бен, однако этого не произошло: запуск находящихся на ремонте часов обошелся бы в слишком большую сумму.

Нескрываемая радость

Сторонников Brexit на площади перед парламентом собралось больше, чем во время любого из ранее проводимых митингов за выход из ЕС. Многие британцы принесли с собой национальные флаги, кто-то пришел в одежде с рисунком флага, некоторые ходили в резиновых сапогах с узором из Union Jack.
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Собравшиеся пели песни, скандировали лозунги в поддержку самостоятельности Британии и охотно общались с многочисленными журналистами. На площади несколько музыкантов играли и пели популярные песни разных времен. Поздним вечером у парламента начался митинг, на котором выступили местные знаменитости, политики, и парламентарии. Развлекал собравшихся "брекзит-бэнд", исполнивший за полчаса до Brexit песни We Are The Champions, We Will Rock You группы Queen и Final Countdown группы Europe. Разогретые репертуаром и алкоголем брекзитеры, большинство среднего и старшего возраста, пританцовывали, подпевали и кричали "Свобода, свобода!".
За минуту до Brexit на установленном на площади экране начался обратный отсчет времени. Последние 10 секунд площадь отсчитывала хором, а момент Brexit и посвященный ему небольшой фейерверк приветствовала криками "Ура!". Brexit на сцене встретил один из авторов идеи "развода" с Европой, евроскептик Найджел Фарадж.
"Я считаю, что сегодняшний день - это наша победа. Мы смогли освободиться от бюрократии Евросоюза, мы отказались от выплат в эту неэффективную организацию, которая нам же указывала, по каким нормам и стандартам жить", - сказал, пританцовывая, немолодой житель западного лондонского района Ричмонда Пол.
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Он уверен, что Британия только выиграет от выхода из Евросоюза. Пол объяснил свою позицию тем, что страна будет экономить на выплатах в бюджеты ЕС, будет реализовывать только интересные и нужные ей программы и проекты, а также откажется от диктата еврочиновников.
"Я хорошо помню, как несколько лет назад СМИ сообщали о безуспешных попытках выдворить (из Британии) исламистов и террористов. Правительство потратило на это десятки миллионов фунтов, полученных от налогоплательщиков. Но суды ЕС запрещали экстрадировать исламистов из нашей же страны, по решениям наших судов и наших министров. Вы считаете это правильным?... Можно привести еще много примеров такого диктата ЕС, во всех сферах", - продолжил Пол.
Его спутница Трейси добавила, что все опасения о том, что британцы будут ограничены в возможностях после выхода страны из ЕС, по ее мнению преувеличены.
"У нас теперь есть дееспособное правительство и единый (полностью контролируемый консерваторами) парламент. Выборы пошли этой стране на пользу. И теперь это правительство займется "торгом" с ЕС за заключение такого соглашения (о будущем сотрудничестве), в котором были бы учтены все наши (британских граждан и компаний) права. Я уверена, что и наше правительство, и люди в Брюсселе достаточно рациональны для того, чтобы наладить нормальную совместную жизнь в будущем", - сказала Трейси, сообщившая, что она домохозяйка и мать двоих студентов Лондонской школы экономики.
"Это счастливый для нас день, по-настоящему счастливый", - не скрывая радости призналась женщина.
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Многие опрошенные РИА Новости сторонники выхода Британии из Евросоюза также говорили, что не опасаются возможных проблем и падения экономики после переходного периода, который завершится в конце 2020 года. По мнению большинства из них, новое правительство проявит настойчивость на переговорах, а ЕС пойдет навстречу Британии. Все, с кем удалось поговорить РИА Новости, искренне радовались выходу их страны из Евросоюза.

Назад в прошлое

На площади были и те, кто против Brexit. Они признавались в том, что сегодняшний день стал одним из самых грустных в их жизни, а выход Британии из ЕС может серьезно повлиять на их будущее.
"Brexit перечеркнул наше будущее и будущее наших детей, страна вернулась в прошлое, тогда как весь мир движется вперед. Подумайте сами, какова вероятность того, что через год (после истечения переходного периода, когда взаимодействие Британии и ЕС на нынешних условиях прекратится) сохранятся и свобода передвижения, и свободная торговля. Вероятность нулевая", - сказала РИА Новости пришедшая на митинг чтобы "просто посмотреть, что будет происходить" Стефани.
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Она родилась в Шотландии и уже более 15 лет работает в пригороде Лондона консультантом службы соцобеспечения. По ее словам, ее живущая в Шотландии родня голосовала за сохранение членства в ЕС, а работающий в Германии в финансовой сфере двоюродный брат уговаривал всех пойти на референдум и проголосовать против Brexit.
"И вот теперь мы вновь будем получать визы для того, чтобы жить или работать в Европе, мы вновь будем ограничены в выборе, а наши дети - в возможности без каких-либо административных барьеров учиться или работать в любой стране ЕС.... Да, вы правы, я испытываю грусть, мне действительно грустно. Но таков выбор половины британцев, мы можем с ним не соглашаться, но не можем с ним не считаться", - добавила с грустью собеседница агентства.
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У парламента были и живущие в Британии европейцы. Работающий в лондонском агентстве недвижимости 33-летний выходец из Италии Паоло с грустью пожал плечами в ответ на вопрос о том, что он сегодня испытывает.
"В этом нет ничего хорошего. Я считаю, что мир стал глобальным, Европа лишилась границ, и это хорошо. На своей работе я общаюсь и с коллегами из разных стран, и с клиентами-иностранцами. Это помогает мне быть более открытым, преодолевать предубеждения, узнавать о людях и мире больше. То, что Британия "закрывается" от всех - это не правильно. И очень грустно. Я знаю, что в Европе этому не рады", - сказал собеседник агентства.
с Люди продолжали общаться по дороге к метро и на автобусных остановках, некоторые поздравляли прохожих с Brexit размахивали флагами. В переходах подземки уже около полуночи слышались выкрики "свобода!" и хоровое исполнение патриотической песни "Правь, Британия!".
За время "гуляний" не было заметно потасовок, дежурившие в центре Лондона полицейские также не сообщили о каких-либо драках или столкновениях. -0-
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