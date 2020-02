Возгласами "Свобода!" встретили лондонцы час Brexit

Нескрываемая радость

Собравшиеся пели песни, скандировали лозунги в поддержку самостоятельности Британии и охотно общались с многочисленными журналистами. На площади несколько музыкантов играли и пели популярные песни разных времен. Поздним вечером у парламента начался митинг, на котором выступили местные знаменитости, политики, и парламентарии. Развлекал собравшихся "брекзит-бэнд", исполнивший за полчаса до Brexit песни We Are The Champions, We Will Rock You группы Queen и Final Countdown группы Europe. Разогретые репертуаром и алкоголем брекзитеры, большинство среднего и старшего возраста, пританцовывали, подпевали и кричали "Свобода, свобода!".